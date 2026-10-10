Αιγάλεω: Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατασκευής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων – Συνελήφθη 61χρονος διακινητής μεταναστών

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στο Αιγάλεω για την υπόθεση συνελήφθη ένας 61χρονος αλλοδαπός, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έρευνα στην οικία-«καβάτζα» του 61χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος από την μετεγκατάσταση αλλοδαπών σε ευρωπαϊκές χώρες αποτιμάται στο χρηματικό ποσό έως και 8.000 ευρώ ανά διακινούμενο

Ο 61χρονος κατηγορείται για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Η έρευνα

Έπειτα από κατάλληλη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ταυτοποιήθηκε ο 61χρονος, ως βασικό μέλος κυκλώματος το οποίο δραστηριοποιείται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από την Τουρκία και το Ιράκ σε χώρες της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα.

Αρχικά οι διακινούμενοι μετανάστες προωθούνταν από τη Τουρκία προς τη Βόρεια Μακεδονία ενώ στη συνέχεια, ανά περίπτωση, οι μετανάστες είτε εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα είτε ενώ παρέμεναν στη Βόρεια Μακεδονία μεταφέρονταν επιμελώς κρυμμένα τα διαβατήρια τους στην Ελλάδα, όπου παραδίδονταν στον 61χρονο, ο οποίος λειτουργούσε εξειδικευμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Παράλληλα, ο 61χρονος έχοντας αναπτύξει εξειδικευμένες γνώσεις ειδικά ως προς την κατάρτιση πλαστών εγγράφων, είτε καταρτούσε διαφόρων ειδών έγγραφα είτε προέβαινε στη νοθεία τους.

Ο τρόπος δράσης του 61χρονου

Συγκεκριμένα ως προς τον τρόπο δράσης του 61χρονου, ανάλογα με τη χώρα προορισμού των διακινούμενων, κατήρτιζε υψηλής ποιότητας πλαστές αυτοκόλλητες προξενικές θεωρήσεις (Visa – Schengen stickers), που προσομοίαζαν με τις αντίστοιχες γνήσιες, τις οποίες επικολλούσε πάνω στα διαβατήρια των υπό προώθηση μεταναστών.

Επίσης, εντύπωνε επί των διαβατηρίων και πλαστές θεωρήσεις εισόδου στις αντίστοιχες χώρες, παρουσιάζοντας ψευδώς μία νομιμοφανή εικόνα εισόδου και ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλο το έδαφος Schengen.

Επιπλέον, ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι χρησιμοποιούσε ανά περίπτωση και δευτερεύοντα πλαστά έγγραφα σε συνδυασμό με τα βασικά, ώστε να ενισχύει τη νομιμοφανή εικόνα του καθεστώτος εισόδου και κυκλοφορίας στις χώρες της Ε.Ε..

Προκειμένου να αποκρύπτει την εγκληματική του δραστηριότητα, διατηρούσε οικία που χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα», όπου λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Από έρευνα στην οικία-«καβάτζα» του 61χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και έτοιμα προς διάθεση ή προς κατάρτιση πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:

-8- διαβατήρια,

-6- πλαστές ειδικές προξενικές θεωρήσεις (VISA),

-19- σελίδες διαβατηρίων,

-7- χαρτόσημα τελών εξόδου,

-14- δερμάτινα εξώφυλλα διαβατηρίων,

φορητός Η/Υ,

σαρωτής εγγράφων,

-2- εκτυπωτές,

ραπτομηχανή για τη συρραφή σελίδων διαβατηρίων,

-60- ψηφιακές σφραγίδες εισόδων αεροδρομίων,

πλήθος σχεδίων ειδικών προξενικών θεωρήσεων,

πλήθος γραφικής ύλης,

κινητό τηλέφωνο και

το χρηματικό ποσό των -4.300- ευρώ.

Ο 61χρονος, από την εμπορία των εγγράφων εκτιμάται ότι αποκόμιζε παράνομο περιουσιακό όφελος έως -900- ευρώ ανά πλαστό έγγραφο ανάλογα με το είδος του, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμιζε το κύκλωμα από την μετεγκατάσταση σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα, αποτιμάται στο χρηματικό ποσό έως και -8.000- ευρώ ανά διακινούμενο.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της Επιχειρησιακής Δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.

Προκειμένου διερευνηθούν άμεσα τα επιχειρησιακά δεδομένα και να αναδειχθούν όλες οι πτυχές της δράσης του κυκλώματος, η οποία παρουσιάζει διεθνή χαρακτήρα, η Διεύθυνση Αλλοδαπών διατηρεί συνεργασία με τη EUROPOL, για την ανάλυση πληροφοριακών στοιχείων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.