Χρήστος Λούλης: «Το καλλιτεχνικό δημιούργημα ανήκει στον κόσμο νομίζω – Ειδικά για τα τραγούδια»

Τον Χρήστο Λούλη φιλοξένησαν το πρωί του Σαββάτου (10/10) στο «Καλημέρα είπαμε;», η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης. Ο καταξιωμένος ηθοποιός τοποθετήθηκε για το θέμα του σε ποιον ανήκει το καλλιτεχνικό δημιούργημα, τονίζοντας ότι «ειδικά τα τραγούδια ανήκουν στον κόσμο».

Όταν του έγινε η σχετική ερώτηση, ο Χρήστος Λούλης ανέφερε πως: «Το καλλιτεχνικό δημιούργημα ανήκει στον κόσμο νομίζω. Εγώ νομίζω ότι ανήκει στον κόσμο. Δηλαδή έγινε τις προάλλες και αυτό το πράγμα με τον Μανώλη Μητσιά, που ήθελε να πει τον “Γιάννη τον Φονιά” και δεν τον άφησαν για κάποιο λόγο. Μου φαίνεται γελοίο.

Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο τραγούδι εδώ και 50 χρόνια, 60 μπορεί. Τώρα και ο άνθρωπος που το πρωτοείπε δεν μπορεί να του πεις: «Μην το πεις». Ξέρω γω; Είναι ένα τραγούδι που ανήκει στον κόσμο».

«Και βγήκε η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη και είπε ακριβώς αυτό και συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Ειδικά για τα τραγούδια. Τα τραγούδια ανήκουν στον κόσμο!», τόνισε.

Αφού η Ζωή Κρονάκη αναφέρθηκε στην υπόθεση της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης είπε: «Ηθικά το λέω. Τώρα εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ το θέμα. Να μου πεις ο άνθρωπος, νομικά έχει δικαίωμα να το κάνει. Ξέρω γω, ό,τι θέλει κάνει.

Η πνευματική περιουσία του είναι. Αλίμονο. Ξέρω ‘γω; Ναι, μπορεί να το κάνει. Ας κάνει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει, η αλήθεια είναι αυτή. Ποτέ δεν μου άρεσε πολύ ο Καρβέλας και τα τραγούδια του, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορείς κιόλας να τα απαγορεύσεις. Ξέρω γω; Ηθικά το λέω. Τέλος πάντων».