Δολοφονία στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό – Εντοπίστηκε πεσμένος στο οδόστρωμα

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Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε μετά τα μεσάνυχτα ένας άνδρας, ηλικίας 50-60 ετών, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, στη Γλυφάδα.

Ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα, δίπλα σε μια μοτοσικλέτα που επίσης είχε ανατραπεί.

Το άτομο που ειδοποίησε τις Αρχές εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.