Δολοφονία στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό – Εντοπίστηκε πεσμένος στο οδόστρωμα

Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε μετά τα μεσάνυχτα ένας άνδρας, ηλικίας 50-60 ετών, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, στη Γλυφάδα.
Ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα, δίπλα σε μια μοτοσικλέτα που επίσης είχε ανατραπεί.
Το άτομο που ειδοποίησε τις Αρχές εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.
Κατά την αυτοψία στον χώρο, εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.