Δολοφονία στη Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας από πυροβολισμό – Εντοπίστηκε πεσμένος στο οδόστρωμα

Ένας άνδρας εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμό μετά τα μεσάνυχτα, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, στη Γλυφάδα. Αρχικά, το περιστατικό εκτιμήθηκε ως τροχαίο ατύχημα, καθώς ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα δίπλα σε ανατραπείσα μοτοσικλέτα, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβολισμό εντοπίστηκε μετά τα μεσάνυχτα άνδρας, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, στη Γλυφάδα.
  • Ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα, δίπλα σε μια μοτοσικλέτα που επίσης είχε ανατραπεί.
  • Αρχικά εκτιμήθηκε ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε μετά τα μεσάνυχτα ένας άνδρας, ηλικίας 50-60 ετών, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, στη Γλυφάδα.

Ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα, δίπλα σε μια μοτοσικλέτα που επίσης είχε ανατραπεί.

Το άτομο που ειδοποίησε τις Αρχές εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.

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