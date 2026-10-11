Μακελειό στην Πενσυλβάνια: Οκτώ νεκροί από ένοπλη επίθεση, ανάμεσά τους δύο παιδιά – Αυτοκτόνησε ο φερόμενος ως δράστης

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Ένα αιματηρό περιστατικό συγκλονίζει την πόλη Ίρι της Πενσυλβάνια, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, όπου οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς μέσα και γύρω από κατοικία.

Ο 45χρονος φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του σπιτιού, με τις αρχές να εκτιμούν ότι αυτοπυροβολήθηκε.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα την Παρασκευή, όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ένας ένοπλος άνδρας πυροβολούσε έξω από κατοικία, προτού επιστρέψει στο εσωτερικό της.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν αρχικά δύο γυναίκες νεκρές στον δρόμο, ηλικίας 51 και 37 ετών. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Ίρι, Ρικ Λόρα, ο δράστης είχε προηγουμένως ανοίξει πυρ μέσα στο σπίτι, ενώ στη συνέχεια βγήκε έξω και πυροβόλησε τις δύο γυναίκες.

Όταν οι δυνάμεις ασφαλείας προσέγγισαν την κατοικία, ο ύποπτος είχε οχυρωθεί στο εσωτερικό της. Παρά τις προσπάθειες των αστυνομικών να τον πείσουν να παραδοθεί, ακούστηκαν πυροβολισμοί από το σπίτι.

Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος 10 μηνών

Κατά την είσοδό τους στο οίκημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη έξι νεκρούς. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένα αγόρι πέντε ετών και ένα κοριτσάκι μόλις δέκα μηνών, όπως ανακοίνωσε ο Ρικ Λόρα σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο 45χρονος ύποπτος βρέθηκε νεκρός στον πρώτο όροφο του σπιτιού, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο, το οποίο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προκάλεσε ο ίδιος στον εαυτό του.

Επτά από τα οκτώ θύματα είχαν συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους, ενώ το όγδοο ήταν οικογενειακός φίλος, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Eight people were shot in a mass killing in Erie, Pennsylvania, on Friday, Gov. Josh Shapiro said. The shooter is also dead. Authorities have not named any victims or the shooter or described the motive, and the incident appeared to take place at a home. https://t.co/hhE1lSnSuv — The Washington Post (@washingtonpost) October 10, 2026

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το κίνητρο

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη στα αίτια της αιματηρής επίθεσης. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας, είναι πρόωρο να διατυπωθούν ασφαλή συμπεράσματα για το κίνητρο, αν και τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε οικογενειακή υπόθεση.

Από την πλευρά της, η δήμαρχος της Ίρι, Ντάρια Ντέβλιν, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους κατοίκους της πόλης, κάνοντας λόγο για μια τραγωδία που έχει προκαλέσει βαθύ σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις σκηνές της βίας, στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων, καθώς και στους αστυνομικούς και τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο.

Η έρευνα για τις συνθήκες της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας από τις πιο τραγικές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή.