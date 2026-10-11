Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος των Χούθι νοτιοανατολικά του Ριάντ

Ένας βαλλιστικός πύραυλος, εκτοξευμένος από τους Χούθι, αναχαιτίστηκε επιτυχώς νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ. Το περιστατικό σηματοδοτεί μια νέα απόπειρα επίθεσης στην περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος στη Σαουδική Αραβία.
  • Ο πύραυλος είχε εκτοξευθεί από τους Χούθι.
  • Η αναχαίτιση έλαβε χώρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ.

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Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι, νοτιοανατολικά του Ριάντ, κοντά στην αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, η οποία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικανός, καθώς και τον τραυματισμό περισσότερων από 300 ατόμων.

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