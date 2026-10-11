Τραμπ για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ: «Ήταν φρικτή»

Την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, καταδίκασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «φρικτή».
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την αποδοκιμασία του για το περιστατικό, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι είναι φρικτή».
Παράλληλα, αναφερόμενος στις σαουδαραβικές δυνάμεις, σημείωσε: «Οι Σαουδάραβες είναι καλοί μαχητές, αλλά νομίζω ότι η επίθεση ήταν κάτι φρικτό».
Την ευθύνη για την επίθεση απέδωσε στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη.
President Trump on the Houthi attack on Riyadh’s airport:
They’re able to defend. look, the Saudis are good fighters. But I think the attack was a terrible thing. https://t.co/ErSyN0I0eC
— World Source News (@Worldsource24) October 11, 2026
Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, καθώς οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.
Τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε νωρίτερα και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.
«Αυτές οι απαράδεκτες επιθέσεις καταδεικνύουν μια κατάφωρη αδιαφορία για τη ζωή αθώων πολιτών. Πρέπει να σταματήσουν τώρα», έγραψε ο Ρούμπιο χαρακτηριστικά σε δήλωσή του.
The United States strongly condemns the recent attacks on the Kingdom of Saudi Arabia by the terrorist Houthis, including today’s strike on King Khalid International Airport in Riyadh that took numerous innocent lives, including an American citizen.
These reprehensible attacks demonstrate a blatant disregard for innocent civilian life. They must stop now.
We stand with the Kingdom of Saudi Arabia and its people and extend our condolences to the victims and their families.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 10, 2026