Τραμπ για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ: «Ήταν φρικτή»

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Την επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, καταδίκασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «φρικτή».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την αποδοκιμασία του για το περιστατικό, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι είναι φρικτή».

Παράλληλα, αναφερόμενος στις σαουδαραβικές δυνάμεις, σημείωσε: «Οι Σαουδάραβες είναι καλοί μαχητές, αλλά νομίζω ότι η επίθεση ήταν κάτι φρικτό».

Την ευθύνη για την επίθεση απέδωσε στους αντάρτες Χούθι της Υεμένης ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη.

Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, καθώς οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε νωρίτερα και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

«Αυτές οι απαράδεκτες επιθέσεις καταδεικνύουν μια κατάφωρη αδιαφορία για τη ζωή αθώων πολιτών. Πρέπει να σταματήσουν τώρα», έγραψε ο Ρούμπιο χαρακτηριστικά σε δήλωσή του.