CENTCOM: Ακινητοποίησε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν που φέρεται να παραβίασε τον αποκλεισμό του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε εμπορικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμά του «αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις» και «επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.
Η CENTCOM ανέφερε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε την πρύμνη του εμπορικού πλοίου M/V Ocean Molica, γνωστού και ως Arika Sun, το οποίο πλέει υπό σημαία Παναμά.
Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά ακριβείας, με στόχο την ακινητοποίηση του πλοίου.
Κατά την αμερικανική εκδοχή, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η στρατιωτική επέμβαση.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πλοίο είχε αποπλεύσει από λιμάνι του Ιράν και επιχείρησε στη συνέχεια να διέλθει από την περιοχή, παραβιάζοντας, κατά την Ουάσινγκτον, τους περιορισμούς του ναυτικού αποκλεισμού.
U.S. Forces Disable Cargo Vessel Attempting to Violate Blockade
TAMPA, Fla. — U.S. Central Command (CENTCOM) forces disabled a commercial cargo vessel in the Gulf of Oman, Oct. 10, after the ship’s crew ignored repeated warnings and attempted to run the ongoing naval blockade against Iran.
A U.S. military fighter jet struck the stern of Panama-flagged M/V Ocean Molica (also known as the “Arika Sun”) with a precision munition, fully disabling the ship’s propulsion without harming the crew. The large cargo vessel was attempting to transit regional waters after having previously departed an Iranian port.
CENTCOM forces resumed America’s blockade against all ships entering or departing Iranian ports on July 14. Four commercial vessels have been disabled and 135 ships have been turned around during three months of strict enforcement. Additionally, U.S. forces have destroyed 10 tankers linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps’ multibillion-dollar shadow network over the same period.
All mariners are advised to heed blockade warnings from CENTCOM forces. Crews should also continue to monitor Notice to Mariners broadcasts and contact U.S. naval forces on bridge-to-bridge channel 16 when operating in the Gulf of Oman and Strait of Hormuz approaches.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 11, 2026