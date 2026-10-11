CENTCOM: Ακινητοποίησε εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν που φέρεται να παραβίασε τον αποκλεισμό του Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την ακινητοποίηση εμπορικού πλοίου, του M/V Ocean Molica (γνωστού και ως Arika Sun), στον Κόλπο του Ομάν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αφού το πλοίο, με σημαία Παναμά, φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις και επιχείρησε να παραβιάσει ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ακινητοποίησε εμπορικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Υποστηρίζεται ότι το πλήρωμά του «αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις» και «επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν».
  • Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε την πρύμνη του εμπορικού πλοίου M/V Ocean Molica (Arika Sun), που πλέει υπό σημαία Παναμά, με πυρομαχικά ακριβείας. Στόχος ήταν η ακινητοποίηση του πλοίου.
  • Το πλοίο είχε αποπλεύσει από λιμάνι του Ιράν και επιχείρησε να διέλθει από την περιοχή, παραβιάζοντας, κατά την Ουάσινγκτον, τους περιορισμούς του ναυτικού αποκλεισμού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε εμπορικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι το πλήρωμά του «αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις» και «επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στο Ιράν».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Η CENTCOM ανέφερε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε την πρύμνη του εμπορικού πλοίου M/V Ocean Molica, γνωστού και ως Arika Sun, το οποίο πλέει υπό σημαία Παναμά.

Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά ακριβείας, με στόχο την ακινητοποίηση του πλοίου.

Κατά την αμερικανική εκδοχή, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η στρατιωτική επέμβαση.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πλοίο είχε αποπλεύσει από λιμάνι του Ιράν και επιχείρησε στη συνέχεια να διέλθει από την περιοχή, παραβιάζοντας, κατά την Ουάσινγκτον, τους περιορισμούς του ναυτικού αποκλεισμού.

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