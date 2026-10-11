Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Η Μπάγερν κόλλησε στο 2-2 με την Άουγκσμπουργκ, ξέσπασαν Τσέλσι, Λειψία και Μπρεστ – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Πλούσια σε γκολ, ανατροπές και εκπλήξεις ήταν η αγωνιστική δράση στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Στην Premier League, η Τότεναμ απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Old Trafford», χάρη σε γκολ του Σολάνκε στο 90+2′, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 79′.

Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς να βρουν δίχτυα. Στην επανάληψη, η Γιουνάιτεντ ανέβασε την πίεσή της και άνοιξε το σκορ στο 73′ με τον Μπούμο. Έξι λεπτά αργότερα, η αποβολή του Μπεντανκούρ δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της Τότεναμ.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σολάνκε διαμόρφωσε με κεφαλιά το τελικό 1-1, στερώντας από τη Γιουνάιτεντ τη νίκη. Παρά τον πολύτιμο βαθμό, η Τότεναμ παρέμεινε στην τελευταία τριάδα της βαθμολογίας της Premier League.

Η Τσέλσι επέστρεψε εμφατικά στις νίκες, διαλύοντας με 5-1 την Μπόρνμουθ και βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των τριών αγωνιστικών. Οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν με 2-0 στα πρώτα λεπτά, χάρη στα γκολ του Χέντερσον και το αυτογκόλ του Σίλβα. Ο Ζοάο Πέδρο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 46΄, με την Μπόρνμουθ να μειώνει προσωρινά στο 3-1. Ωστόσο, ο Ζοάο Πέδρο και ο Χέντερσον διαμόρφωσαν το τελικό 5-1 με δύο ακόμη γκολ.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 πανηγύρισε η Μπράιτον απέναντι στη Σάντερλαντ, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 57′, λόγω αποβολής του Στράουκ. Ο Ντε Κάιπερ άνοιξε το σκορ στο 53′ και ο Χατζάμ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις. Βασικός αγωνίστηκε ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 61′.

Άστον Βίλα και Μπρέντφορντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Γιάρμολουκ στο 10′, αλλά ο Τζάκσον ισοφάρισε δύο λεπτά αργότερα. Ο ΜακΓκίν έδωσε προβάδισμα στην Άστον Βίλα στο 77′, όμως ο Άγιερ απάντησε άμεσα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο 79′.

Μεγάλη ανατροπή πέτυχε η Ίπσουιτς, επικρατώντας με 2-1 της Φούλαμ. Οι Λονδρέζοι προηγήθηκαν στο 55′ με τον Σεσενιόν, αλλά η Ίπσουιτς ισοφάρισε με τον Ουαταρά στο 88′ και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Ο’Σε λίγο πριν από τη λήξη, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο.

Η Άρσεναλ απέφυγε μια νέα απώλεια βαθμών, επικρατώντας με 2-1 της Λιντς στο «Emirates» και φτάνοντας στην κορυφή της Premier League μαζί με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι Λονδρέζοι δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο, με τη Λιντς να απειλεί στο 44′, αλλά τον Ράγια να κρατά το μηδέν. Στο 55′, οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα με τον Τζάστιν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασταθή επέμβαση του τερματοφύλακα της Άρσεναλ.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Στο 62′, ο Καλαφιόρι ισοφάρισε με προβολή έπειτα από σέντρα του Γουάιτ, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ολοκληρώθηκε η ανατροπή, με τον Μπρούνο Γκιμαράες να σκοράρει με δυνατό, συρτό σουτ έξω από την περιοχή.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας ένα σημαντικό τρίποντο που την έφερε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τη Μάντσεστερ Σίτι.

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Στη LaLiga, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 1-0 της Βιγιαρεάλ, χάρη στο γκολ του Ντιομαντέ στο 64′, σε μια αναμέτρηση με ένταση και ανατροπές. Οι Μαδριλένοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Βινίσιους στο 73′, ενώ παραμένουν στο -6 από την κορυφή.

Η Βιγιαρεάλ απείλησε στο πρώτο ημίχρονο, με τον Μπαπέ να έχει δοκάρι στο 6′ και να χάνει ακόμη μία σημαντική ευκαιρία στο 21′. Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι πίεσαν, όμως ο Κουρτουά κράτησε ανέπαφη την εστία του σε διαδοχικές προσπάθειες του Γκέιγ.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο Ντιομαντέ άνοιξε το σκορ στο 64′ με εξαιρετικό διαγώνιο σουτ, έπειτα από πάσα του Βαλβέρδε. Το γκολ κατακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR για πιθανό οφσάιντ.

Στο 71′, ο Βινίσιους βρήκε δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για επιθετικό φάουλ, ενώ ο Βραζιλιάνος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για τράβηγμα μαλλιών αντιπάλου. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Ρεάλ άντεξε στην πίεση και κράτησε το 1-0 μέχρι το τέλος, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο.

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στη LaLiga, επικρατώντας με 3-0 της Χετάφε στο Camp Nou για την 8η αγωνιστική και διευρύνοντας το νικηφόρο σερί της στο πρωτάθλημα.

Οι Καταλανοί μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2′ με τον Άντονι Γκόρντον. Η υπεροχή τους συνεχίστηκε και στο 30′ ο Γκαμπριέλ Ζεσούς εκμεταλλεύτηκε λάθος της αντίπαλης άμυνας, κάνοντας το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Χετάφε προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους γηπεδούχους. Η Μπαρτσελόνα διατήρησε τον έλεγχο και «σφράγισε» τη νίκη στο 73′, όταν ο Κουντέ αξιοποίησε τη σέντρα του Γιαμάλ και διαμόρφωσε το τελικό 3-0, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε δύσκολη εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στην Αλαβές, χάρη σε γκολ του Ρομέρο στο 87′, αξιοποιώντας το αριθμητικό της πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Πέρεθ.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 34′ με τον Γκριμάλντο, έπειτα από ασίστ του Ντέιβιντ. Η Αλαβές, ωστόσο, ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μπογιέ να ευστοχεί σε πέναλτι στο 45+6′.

Στο δεύτερο μέρος, η αποβολή του Πέρεθ στο 61′ άφησε την Αλαβές με δέκα παίκτες. Η Ατλέτικο πίεσε για το νικητήριο γκολ και τελικά το βρήκε στο 87′, όταν ο Ρομέρο ολοκλήρωσε με κεφαλιά την εξαιρετική συνεργασία του με τον Μπαένα, χαρίζοντας στους Μαδριλένους τους τρεις βαθμούς.

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Η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες στη Serie A, επικρατώντας με 3-0 της Φροζινόνε, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να πετυχαίνει δύο γκολ.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν από νωρίς, με τον Χόιλουντ να σημαδεύει το δοκάρι στο 2΄. Στο 27΄, ο Δανός έχασε πέναλτι, όμως μετά την επανάληψη της εκτέλεσης ο Ντε Μπρόινε άνοιξε το σκορ. Έξι λεπτά αργότερα, ο Λανγκ αξιοποίησε την ευκαιρία μέσα στην περιοχή και έκανε το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Φροζινόνε προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η κεφαλιά του Ραϊμόντο πέρασε άουτ, ενώ ο Παλμισάνι απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του ΜακΤόμινεϊ στο 74΄. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Ντε Μπρόινε στο 90+4΄, ολοκληρώνοντας την εξαιρετική εμφάνισή του.

Η Ίντερ επικράτησε με 3-0 της Πάρμα, επιστρέφοντας στις νίκες στη Serie A και ανεβαίνοντας προσωρινά στο +3 από τη Ρόμα, έχοντας ένα παιχνίδι περισσότερο. Οι «νερατζούρι» έβαλαν τις βάσεις για την επικράτησή τους από το πρώτο ημίχρονο, με τον Σούσιτς να ανοίγει το σκορ στο 12΄, τον Τσαλχάνογλου να ευστοχεί σε πέναλτι στο 17΄ και τον Τουράμ να διαμορφώνει το 3-0 στο 31΄. Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός έπεσε, με το σκορ να παραμένει αμετάβλητο μέχρι τη λήξη.

Νωρίτερα, η Τζένοα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-1 της Φιορεντίνα στη Γένοβα. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0 μέσα σε 15 λεπτά, χάρη στα γκολ των Οσμάγιτς (8΄) και Μεσίας (15΄). Η Φιορεντίνα μείωσε στο 73΄ με αυτογκόλ του Βάσκες, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποφύγει την ήττα, παραμένοντας στη ζώνη του υποβιβασμού.

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Με εντυπωσιακή εμφάνιση και πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ Ενκουνκού, η Λειψία συνέτριψε με 6-0 την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση της Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν μόλις στο 1΄ με τον Μπανζουζί. Στη συνέχεια, ο Ενκουνκού ανέλαβε δράση, πετυχαίνοντας τρία γκολ στο 5΄, το 41΄ και το 44΄, ολοκληρώνοντας το χατ τρικ του πριν από την ανάπαυλα και ουσιαστικά κρίνοντας από νωρίς την αναμέτρηση.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Νούσα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0 στο 54΄, ενώ ο Γκομίς διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 89΄. Η Λειψία επέστρεψε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στη δράση μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, στέλνοντας μήνυμα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Η Μπάγερν Μονάχου άφησε δύο πολύτιμους βαθμούς, μένοντας στο 2-2 με την Άουγκσμπουργκ, σε ένα ματς με ένταση και τέσσερα ακυρωμένα γκολ για τους Βαυαρούς. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στα οκτώ δευτερόλεπτα, με τον Φελχάουερ να εκμεταλλεύεται λάθος του Νόιερ. Η Μπάγερν ισοφάρισε στο 55΄ με τον Σαϊμπαρί, όμως ο Ριμπέιρο έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Άουγκσμπουργκ στο 65΄. Ο Μπράουν διαμόρφωσε το 2-2 στο 81΄, ενώ το γκολ του Γκνάμπρι στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε για οφσάιντ. Έτσι, η ομάδα του Κομπανί παρέμεινε στο -2 από την πρωτοπόρο Ντόρτμουντ.

Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, η Λεβερκούζεν επικράτησε με 4-3 της Μάιντζ εκτός έδρας και ανέβηκε στην τέταρτη θέση. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ των Άντριχ (5΄) και Σικ (9΄), όμως η Μάιντζ ισοφάρισε με δύο τέρματα του Κατσί (33΄, 42΄). Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Κουάνσα (55΄) και Ντιαμπί (65΄) έδωσαν ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στις «Ασπιρίνες», με τον Χόλερμπαχ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις.

Η Στουτγκάρδη πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Πάντερμπορν με 2-0. Ο Σάμποτ άνοιξε το σκορ στο 25΄ με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Στίλερ, ενώ ο Φιούριχ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 83΄, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Η Ουνιόν Βερολίνου πήρε τη νίκη με 1-0 απέναντι στην Έλβερσμπεργκ, χάρη στο γκολ του Μπουρκού στο 81΄. Σε μια αναμέτρηση με λίγες σημαντικές ευκαιρίες, οι γηπεδούχοι βρήκαν τη λύση στα τελευταία λεπτά και πανηγύρισαν ένα πολύτιμο τρίποντο.

Το Αμβούργο πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Χόφενχαϊμ, ανατρέποντας το εις βάρος του σκορ στα τελευταία λεπτά. Ο Πούλσεν έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 12΄, όμως η Χόφενχαϊμ γύρισε το ματς με αυτογκόλ του Μπορνάου στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και τέρμα του Κόντε στο 53΄. Το Αμβούργο, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη: ο Μοφί ισοφάρισε στο 83΄ και ο Μουχέιμ πέτυχε το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα σπουδαίο διπλό.

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Με νίκη επέστρεψε στη δράση της Ligue 1 η Παρί Σεν Ζερμέν, επικρατώντας με 3-1 της Λε Μαν. Ο Μπεράλδο άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 19΄, ενώ μετά την ισοφάριση του Μαφουτά στο 54΄, οι Κβαρατσχέλια (61΄) και Ακλιούς (68΄) έδωσαν ξανά προβάδισμα στους Παριζιάνους. Η Παρί έφτασε και σε τέταρτο γκολ, με το τελικό σκορ να τη φέρνει στην πέμπτη θέση, τρεις βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Η Μονακό πέταξε δύο πολύτιμους βαθμούς, καθώς, παρά το προβάδισμα με 2-0 απέναντι στην Τουλούζ, περιορίστηκε στο 2-2. Η Τουλούζ αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο και απέσπασε την ισοπαλία, βάζοντας φρένο στους Μονεγάσκους.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Λιλ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Χάβρης χάρη στο γκολ του Μπακβά μόλις στο 5′.

Αντίθετα, η Παρί γνώρισε την πρώτη της φετινή ήττα, χάνοντας με 1-0 από τη Λοριάν, με τον Μπερναρντό να σκοράρει στο 68΄.

Τέλος, η Μπρεστ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, συντρίβοντας με 5-1 την Ανζέ. Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν από το πρώτο ημίχρονο, με τους Αζόρκ (9΄), Τουσάρ (17΄), Λαλά (30΄, πέναλτι) και Μπαλντέ (45΄) να διαμορφώνουν το 4-0 πριν από την ανάπαυλα. Η ευρεία νίκη ολοκληρώθηκε με ακόμη ένα γκολ στο δεύτερο μέρος.