Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1: «Έσπασαν το ρόδι» οι Αρκάδες, χωρίς νίκη οι Περιστεριώτες

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Ο Αστέρας Τρίπολης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Stoiximan Super League, επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Οι Αρκάδες μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με τα γκολ των Κετού (4′) και Μπαρτόλο (22′), ενώ ο Ντάνι Γκαρθία μείωσε για τους Περιστεριώτες στο 23′.

Παρά το γρήγορο προβάδισμα των γηπεδούχων, ο Ατρόμητος παρέμεινε στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση.

Ο Αστέρας άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Κετού αξιοποίησε την απόκρουση του Χουτεσιώτη σε σουτ του Μπαρτόλο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 22′, ο Μπαρτόλο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με κεφαλιά, έπειτα από σέντρα του Άλεξ Μέντες. Η απάντηση του Ατρομήτου ήταν άμεση, με τον Ντάνι Γκαρθία να μειώνει σε 2-1 με εξαιρετικό πλασέ ένα λεπτό αργότερα.

Στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν πέναλτι για μαρκάρισμα στον Τσιγγάρα, ενώ στις καθυστερήσεις ο διαιτητής Δημήτρης Μόσχου ανακάλεσε, μετά από παρέμβαση του VAR, την αρχική απόφαση για πέναλτι υπέρ του Αστέρα. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, καθώς υπήρξε και αναγκαστική αλλαγή του Κουρμπέλη λόγω ενοχλήσεων.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ατρόμητος προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση, όμως οι προσπάθειες των Μουτουσαμί και Τσιλούλη δεν είχαν αποτέλεσμα. Από την πλευρά του, ο Αστέρας απείλησε με τον Μακέντα και τον Τσίκο, με τον Χουτεσιώτη να κρατά την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι.

Το 2-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, χαρίζοντας στον Αστέρα Τρίπολης τους πρώτους τρεις βαθμούς του στη φετινή διοργάνωση. Οι Αρκάδες έφτασαν τους 5 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος παρέμεινε στους 2, με απολογισμό δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)

Σκόρερ: Κετού (4΄), Μπαρτόλο (22΄) – Ντάνι Γκαρθία (23΄)

Κίτρινες κάρτες: Τσίκο – Γκαρθία, Οφόρι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Μπρόρσον, Χρυσόπουλος, Μέντες, Κουρμπέλης (32΄ Τσίκο), Έντερ, Μπαρτόλο (91΄ Μπουζούκης), Κετού (71΄ Παπακανέλλος), Μακέντα (90΄ Ρικαρντίνιο).

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μουντές (46΄ Τσιλούλης, 74΄ Τσαντίλας), Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Ούρονεν, Ντάνι Γκαρθία (85΄ Σερτζίνιο), Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Τσούμπερ, Πνευμονίδης (46΄ Οφόρι), Περέα (74΄ Τσαντίλας).