Προμηθέας – Παναθηναϊκός 59-84: Με double double του Μήτογλου πέρασε άνετα από την Πάτρα

Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε αντίσταση στην Πάτρα, εκεί όπου έφτασε στο… ρελαντί στη νίκη με 84-59, για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League.

O Zέλιμιρ Ομπράντοβιτς ξεκούρασε τους βασικούς και είδε τους Σιλβέιν Φρανσίσκο και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να σημειώνουν από 12 πόντους. Double double σημείωσε ο Ντίνος Μήτογλου (10π., 10ρ.). Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχε συγκομιδή 10 πόντους και 6 ριμπάουντ, κι ενώ ευστόχησε σε 2/8 τρίποντα.

Ο Δημήτρης Μωραϊτης σημείωσε 11 πόντους με 3/6 τρίποντα, μοίρασε 3 ασίστ και μάζεψε 2 ριμπάουντ. O Mουσταφά Φαλ, στον πρώτο αγώνα του με την πράσινη φανέλα στο ελληνικό πρωτάθλημα, έμεινε στο παρκέ 13:34 λεπτά σημειώνοντας 2 πόντους και μαζεύοντας 4 ριμπάουντ. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Ιζαάκ Μπονγκά.

Οι «πράσινοι», μετά το τέσσερα στα τέσσερα στη Euroleague, μετρούν αντίστροφα για τη 2η «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague. Tην Τρίτη (13/10) αντιμετωπίζουν την πρώην ομάδα του «Ζοτς», Παρτιζάν, στο Βελιγράδι (21:30), ενώ την Παρασκευή (16/10) στις 21:15 υποδέχονται τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη. Ο Κένταλ Κόλεμαν διασώθηκε από τον Προμηθέα έχοντας 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Αρχικά με διαδοχικούς πόντους του Μήτογλου και εν συνεχεία με τρίποντα από Ρογκαβόπουλο, Φρανσίσκο και Μπαντιό ο Παναθηναϊκός έγινε από νωρίς απόλυτος κυρίαρχος, για το 7-21 της 1ης περιόδου, με τον Φαλ να έχει δηλωθεί στο πρωτάθλημα και να καρφώνει εντυπωσιακά. Οι Αχαιοί τα… περίμεναν όλα από τον Κένταλ Κολεμαν, ο οποίος έδινε ριμπάουντ και σκορ στους γηπεδούχους. Τα τρίποντα των Μωραϊτη και Χέιζ-Ντέιβις, στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου δεν επέτρεψαν στον Προμηθέα να ελπίζει σε αντίδραση. Με τον Ομπράντοβιτς να έχει στο νου του να ξεκουράσει βασικούς παίκτες, ο Φρανσίσκο έβαλε την «υπογραφή» του στα τελευταία λεπτά έως το ημίχρονο, με τους «πράσινους» να πηγαίνουν στ’ αποδυτήρια με +17 (26-43).

Το επιμέρους σκορ 6-21 του Παναθηναϊκού στα πρώτα λεπτά της 3ης περιόδου… έριξε στο καναβάτσο τον Προμηθέα. Το +32 (32-64) «υπέγραψαν» τρεις Έλληνες, οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Μωραϊτης και Νίκος Ρογκαβόπουλος, για να κλείσει στο +30 (40-70) το 3ο δεκάλεπτο. Στην 4η περίοδο, ο Παναθηναϊκός… άφησε το γκάζι, οι Αχαιοί είχαν επιμέρους σκορ 19-14 σ’ αυτό το διάστημα, για να ολοκληρωθεί ο… άνισος αγώνας με τελικό σκορ 59-84.

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 26-43, 40-70, 59-84

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Κάρδαρης, Αναστασιάδης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Γιώργος Βόβορας): Φόρεστερ 2, Έβανς 5 (1), Καλαϊτζάκης 1, Ουίλιαμς, Κουλμπόκα 7 (1), Νικολαΐδης, Κόλεμαν 15 (2), Καπετάκης 5 (1), Δίπλαρος 3 (1), Κουρουπάκης 9, Αρμς 10 (1), Αντετοκούνμπο 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 9 (2), Φρανσίσκο 12 (1), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Μήτογλου 10, Μαντζούκας 3 (1), Μωραΐτης 11 (3), Μπάντιο 7 (1), Χέιζ-Ντέιβις 12 (1), Κουζέλογλου 4, Ερνανγκόμεθ 4, Φαλ 2