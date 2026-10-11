ΗΠΑ: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί από την τροπική καταιγίδα Ησαΐας – 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα

Η τροπική καταιγίδα Ησαΐας προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες και άφησε περίπου 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτροδότηση. Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές κυρίως στη Φλόριντα και την Αλαμπάμα, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν για συνεχιζόμενο κίνδυνο πλημμυρών και διαταραχές στον ενεργειακό τομέα.

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ΗΠΑ, Ησαΐας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Ησαΐας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ περίπου 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση.
  • Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στη Φλόριντα και την Αλαμπάμα, με ισχυρούς ανέμους, πτώσεις δέντρων και καταστροφές σε κτήρια.
  • Το πέρασμα της καταιγίδας προκάλεσε αναστάτωση στον ενεργειακό τομέα των ΗΠΑ, με αναστολή εργασιών και αποδέσμευση έως και τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Ησαΐας στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ περίπου 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τις αρχές και τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (10/10).

Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, κυρίως στη Φλόριντα και την Αλαμπάμα, με ισχυρούς ανέμους, πτώσεις δέντρων, καταστροφές σε κτήρια και προβλήματα στις υποδομές.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος πλημμυρών και νέων ζημιών δεν είχε εκλείψει.

Νεκροί, καταστροφές και διακοπές ηλεκτροδότησης

Σύμφωνα με τις μέχρι τότε ανακοινώσεις των αρχών, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δέντρα έπεσαν πάνω σε κατοικίες στη Φλόριντα και την Αλαμπάμα. Στην τελευταία, η κυβερνήτρια Κέι Άιβι έκανε λόγο για ισχυρούς ανέμους που ξερίζωσαν δέντρα, προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και άφησαν πίσω τους σημαντικές ζημιές.

Στη βορειοδυτική Φλόριντα, το πέρασμα της καταιγίδας άφησε αναποδογυρισμένα τροχόσπιτα, κατεστραμμένα πρατήρια καυσίμων και συντρίμμια σε δρόμους και κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παράλληλα, σχεδόν 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περιοχές του αμερικανικού Νότου είχαν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us.

Οι διακοπές επηρέασαν σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονταν για την αποκατάσταση των ζημιών.

Υποχώρησε η ένταση, αλλά παραμένει ο κίνδυνος πλημμυρών

Η καταιγίδα Ησαΐας έφτασε στις ακτές της Φλόριντα από τον Κόλπο του Μεξικού, συνοδευόμενη από καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους. Πριν εξασθενήσει, είχε φτάσει στην κατηγορία 2 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους που έφταναν τα 165 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη συνέχεια, η καταιγίδα εξασθένησε καθώς κινήθηκε πάνω από την ξηρά και μετατράπηκε σε μετατροπικό κυκλώνα, σύμφωνα με το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).

Ωστόσο, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι δεν βρίσκονταν ακόμη εκτός κινδύνου. Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για επιπλέον βροχοπτώσεις 10 έως 20 εκατοστών σε ορισμένες περιοχές μέσα στο Σαββατοκύριακο, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Η καταιγίδα αναμενόταν να κινηθεί προς βορρά και βορειοανατολικά, εξασθενώντας περαιτέρω καθώς θα περνούσε από τις κοιλάδες του Τενεσί και του Οχάιο.

Ενόψει των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών, η Φλόριντα και η Αλαμπάμα είχαν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είχαν δώσει εντολές για την απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που απειλούνταν άμεσα.

Προβλήματα στην ενέργεια και αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων

Το πέρασμα της καταιγίδας προκάλεσε αναστάτωση και στον ενεργειακό τομέα των ΗΠΑ. Αεροδρόμια στη Φλόριντα ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, ενώ εργαζόμενοι σε υπεράκτιες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Παράλληλα, από την Παρασκευή είχαν ανασταλεί εργασίες σε εγκαταστάσεις που αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το μισό της παραγωγικής δυναμικότητας φυσικού αερίου της περιοχής, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ενεργειακή αγορά, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας ενέκρινε την αποδέσμευση έως και τεσσάρων εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας.

Η απόφαση ελήφθη με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς ενεργειακές αγορές αντιμετώπιζαν ήδη πιέσεις λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

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