Η Αμερική αγοράζει ρωσικό ντίζελ, ο Κόλπος φλέγεται: Ποια εθνική στρατηγική έχει η Ελλάδα;

Στη διεθνή πολιτική, οι προτεραιότητες των μεγάλων δυνάμεων δοκιμάζονται στην πράξη. Η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με τη Ρωσία για προμήθειες ντίζελ δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να μεταβληθούν ενεργειακές επιλογές, ακόμη και όταν οι στρατηγικές αντιθέσεις παραμένουν. «Πρώτα η Αμερική» σημαίνει, στην πράξη, προστασία της οικονομίας και των εσωτερικών συμφερόντων της. Αυτό δεν είναι αυτομάτως υπόδειγμα προς αντιγραφή· είναι, όμως, πραγματικότητα που η Ελλάδα οφείλει να αναλύσει.

του Δρ. Μάριου Παναγιώτη Ευθυμιόπουλου

Σύμφωνα με το Reuters, στις 9 Οκτωβρίου 2026 ο Τραμπ ανακοίνωσε, έπειτα από επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφωνία για άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 μετρικών τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά, επιπλέον 500.000 τόνων τον Νοέμβριο και άλλου ενός εκατομμυρίου στη συνέχεια. Πρόκειται για εξαγγελλόμενες ποσότητες, όχι για φορτία των οποίων η παράδοση έχει ήδη επαληθευτεί. Το Associated Press αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση σχετικών κυρώσεων, προκαλώντας επικρίσεις στην Ουκρανία και στις ΗΠΑ.

Η αντίφαση είναι εντυπωσιακή. Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, αλλά παράλληλα επιλέγει ενεργειακή διευθέτηση με τη Μόσχα. Η κίνηση δεν συνιστά απόδειξη επικείμενης ειρήνης. Δημιουργεί, ωστόσο, νέα δεδομένα για την οικονομική πίεση στη Ρωσία, τη συνοχή των κυρώσεων και το διαπραγματευτικό περιβάλλον του πολέμου.

Τα στοιχεία εξηγούν την αμερικανική σπουδή. Η αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών, EIA, καταγράφει παραγωγή 13,6 εκατομμυρίων βαρελιών αργού ημερησίως το 2025. Παράλληλα, η Washington Post αναφέρει τιμή ντίζελ περίπου 6,28 δολάρια ανά γαλόνι, έναντι 3,68 δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα: αύξηση σχεδόν 71%. Η μεγάλη παραγωγή αργού δεν ισοδυναμεί με απεριόριστη διαθεσιμότητα διυλισμένων καυσίμων. Διυλιστήρια, αποθέματα, μεταφορές και ναύλοι επηρεάζουν άμεσα τον καταναλωτή, τον αγρότη και την εφοδιαστική αλυσίδα. Αναλυτές που επικαλείται το Associated Press αμφισβητούν μάλιστα κατά πόσο οι νέες ρωσικές ποσότητες αρκούν για ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.

Η εικόνα διεθνώς είναι ακόμη δυσκολότερη. Στην έκθεση Oil Market Report του Σεπτεμβρίου 2026, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, IEA, εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου περιορίστηκε στα 100,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον Αύγουστο, ενώ οι καθαρές εξαγωγές ντίζελ από τις χώρες του Κόλπου διαμορφώθηκαν περίπου στις 390.000 βαρέλια ημερησίως, λίγο πάνω από το ένα τέταρτο των προπολεμικών επιπέδων. Δεν μιλάμε επομένως απλώς για τιμές αντλίας, αλλά για σοβαρή διατάραξη του διεθνούς ενεργειακού συστήματος.

Εν τω μεταξύ, μια ακόμη επικίνδυνη εξέλιξη διαφεύγει συχνά της ελληνικής συζήτησης: η νέα κλιμάκωση στην Υεμένη. Σύμφωνα με το Reuters της 9ης Οκτωβρίου, σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν θέσεις των Χούθι στη Σαναά, μετά τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όπου οι σαουδαραβικές αρχές ανακοίνωσαν τρεις νεκρούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιφερειακής κλιμάκωσης αποτελεί η επίθεση στο ίδιο το αεροδρόμιο, που προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων και ζημιές σε αεροσκάφος. Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters της 5ης Οκτωβρίου, δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης με σαουδαραβική υποστήριξη επιχείρησαν στην περιοχή του Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Οι απειλές κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, καθώς και οι ξεχωριστές αναταράξεις στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, συνθέτουν διασυνδεδεμένο κίνδυνο για την ενέργεια, το εμπόριο, τα ασφάλιστρα και τα πληρώματα. Για την ελληνόκτητη ναυτιλία δεν πρόκειται για μακρινή σύγκρουση, αλλά για άμεσο οικονομικό και στρατηγικό ζήτημα.

Στο Strategy International έχει αναδειχθεί η ανάγκη προστασίας των κρίσιμων υποδομών της Ανατολικής Μεσογείου: λιμένων, αγωγών, ηλεκτρικών διασυνδέσεων, υποθαλάσσιων καλωδίων και εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Η σχετική ανάλυση του Οκτωβρίου 2025 υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή διασύνδεση δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και νέα τρωτά σημεία. Το πετρέλαιο, η τεχνολογία, οι θαλάσσιες οδοί και η αποτρεπτική ισχύς αποτελούν πλέον τμήματα του ίδιου στρατηγικού προβλήματος.

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στις 7 Οκτωβρίου, και ο έκτος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ εντάσσονται σε αυτό το περιβάλλον. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και οι δημόσιες δηλώσεις των δύο πλευρών αναδεικνύουν την ατζέντα άμυνας, ενέργειας, υποδομών, τεχνολογίας και ναυτιλίας. Σύμφωνα με το Euronews, ο Ρούμπιο υπογράμμισε την ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής ανάληψης αμυντικής ευθύνης. Αυτό δεν συνιστά εντολή προς την Ελλάδα να εμπλακεί οπουδήποτε· δημιουργεί πεδίο για πρωτοβουλίες με σαφείς όρους.

Πρώτον, απαιτείται εθνικό σχέδιο ενεργειακής ασφάλειας, με μετρήσιμους στόχους για διαφοροποίηση εισαγωγών, στρατηγικά αποθέματα και ανθεκτικότητα δικτύων. Δεύτερον, στοχευμένες επενδύσεις σε διυλιστήρια, αποθήκευση, παραγωγή, ηλεκτρικές διασυνδέσεις και βιομηχανία, με μεταφορά τεχνογνωσίας, ελληνικές επιχειρήσεις και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Τρίτον, εξέταση συμμετοχής σε συνεργασίες και συμμαχίες προθύμων για τη θαλάσσια ασφάλεια, μόνο με διεθνή νομιμοποίηση, καθορισμένη αποστολή και έλεγχο κινδύνων. Τέταρτον, πολυδιάστατη διπλωματία με ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κύπρο, Ισραήλ, Αίγυπτο και κράτη του Κόλπου, στη βάση σαφώς διατυπωμένων ελληνικών συμφερόντων. Πέμπτον, διαφανής απολογισμός κάθε συμφωνίας: πόσα κεφάλαια, πόσες θέσεις εργασίας, ποια εγχώρια προστιθέμενη αξία, ποια μείωση κόστους για τον πολίτη;

Στις επερχόμενες εκλογές, όποτε κι αν πραγματοποιηθούν, η συζήτηση δεν μπορεί να περιοριστεί στην εναλλαγή προσώπων. Σε περίοδο ευρωπαϊκών και ελληνικών τομών, χρειάζεται σοβαρή αντιπαράθεση προτάσεων για αξιόπιστες ελληνικές λύσεις, πατριωτικό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και εφαρμόσιμο σχέδιο εργασίας. Η ιστορική εμπειρία αναδεικνύει την αξία της πολιτικής ευθύνης, της εθνικής αξιοπρέπειας και της ανάληψης κόστους όταν διακυβεύονται στρατηγικά συμφέροντα. Η πραγματική ηγεσία δεν κρίνεται μόνο από τη διάρκεια παραμονής στην εξουσία, αλλά από τη δυνατότητα να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις και να λογοδοτεί για τα αποτελέσματα που φέρνει στην πατρίδα και στην κοινωνία.