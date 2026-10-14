Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε φοιτητικές διαδηλώσεις – Ζητούν παραίτηση Ράμα και αλλαγές στην εκπαίδευση, δείτε βίντεο

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Και τα Τίρανα βρέθηκαν την Τρίτη στη δίνη των φοιτητικών διαδηλώσεων, με τις διαμαρτυρίες, ακολουθώντας το “παράδειγμα” των κινητοποιήσεων στη Γαλλία αλλά και το Βέλγιο, να είναι τόσο δυναμικές, όσο και επεισοδιακές, καθώς λαμβάνουν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Οι νέοι ζητούν τόσο τη βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια όσο και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Φοιτητές που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους κατά του υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας, με την αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι διοργανωτές της φοιτητικής κινητοποίησης δήλωσαν ότι η διαμαρτυρία αφορούσε τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη των φοιτητών και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση. Ορισμένοι διαδηλωτές πρόσθεσαν ότι ήθελαν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τις κοινωνικές ανισότητες και την κυβέρνηση.

🚨🚨🚨 Clashes in Albania have hit a critical tipping point. Police have deployed massive violence against students in Tirana. Protesters declare they will no longer tolerate PM Rama’s silence and mockery, which has dragged on for over 4 months while ignoring their demands. 🦩 https://t.co/fRuA6rOnXi Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ: Έως τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης — Tirana Report (@Tirana_Report) October 13, 2026

«Αυτό που χρειάζεται η Αλβανία είναι μια επανάσταση, μια αλλαγή, μια πλήρης ανατροπή του συστήματος, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», δήλωσε διαδηλώτρια, κάνοντας λόγο για βαθιά κοινωνική αδικία και μεγάλο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στη χώρα. «Τα προβλήματα δεν λύνονται προσποιούμενοι ότι δεν υπάρχουν. Οι φοιτητές έχουν ερωτήματα, αιτήματα και πολλούς λόγους για να ακουστούν», ανέφερε ένας από τους διοργανωτές σε ανάρτησή του στο Instagram.

Η διαδήλωση πραγματοποιείται εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, μαθητές λυκείων διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες και προχωρούν σε καταλήψεις σχολείων, διεκδικώντας περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες υποδομές. Όπως υποστηρίζουν, η επιδείνωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη υποβαθμίζουν την εκπαίδευση.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλβανίας, Αλμπάνα Κότσιου, έγραψε στο Facebook:

«Η βία δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ λύση. Η εκτόξευση πετρών, οι επιθέσεις κατά θεσμών και της κρατικής αστυνομίας, καθώς και η παράλογη καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν αποτελούν αποδεκτούς τρόπους έκφρασης της νεολαίας».