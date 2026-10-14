Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε φοιτητικές διαδηλώσεις – Ζητούν παραίτηση Ράμα και αλλαγές στην εκπαίδευση, δείτε βίντεο

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν σήμερα Τρίτη στα Τίρανα κατά τη διάρκεια φοιτητικών διαδηλώσεων, οι οποίες έλαβαν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Οι φοιτητές ζητούν τη βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια, αλλαγές στην εκπαίδευση, καθώς και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα Τίρανα βρέθηκαν στη δίνη επεισοδιακών φοιτητικών διαδηλώσεων, οι οποίες έλαβαν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.
  • Οι φοιτητές ζητούν τη βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια, οικονομική στήριξη και καλύτερες προοπτικές απασχόλησης, καθώς και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
  • Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, φοιτητές εκτόξευσαν αντικείμενα κατά του υπουργείου Παιδείας, με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα. Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης καταδίκασε τη βία, δηλώνοντας ότι «Η βία δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ λύση».

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Και τα Τίρανα βρέθηκαν την Τρίτη στη δίνη των φοιτητικών διαδηλώσεων, με τις διαμαρτυρίες, ακολουθώντας το “παράδειγμα” των κινητοποιήσεων στη Γαλλία αλλά και το Βέλγιο, να είναι τόσο δυναμικές, όσο και επεισοδιακές, καθώς λαμβάνουν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα. Οι νέοι ζητούν τόσο τη βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια όσο και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Φοιτητές που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους κατά του υπουργείου Παιδείας της Αλβανίας, με την αστυνομία να απαντά κάνοντας χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι διοργανωτές της φοιτητικής κινητοποίησης δήλωσαν ότι η διαμαρτυρία αφορούσε τις συνθήκες στα πανεπιστήμια, το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης, την οικονομική στήριξη των φοιτητών και τις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση. Ορισμένοι διαδηλωτές πρόσθεσαν ότι ήθελαν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τις κοινωνικές ανισότητες και την κυβέρνηση.

«Αυτό που χρειάζεται η Αλβανία είναι μια επανάσταση, μια αλλαγή, μια πλήρης ανατροπή του συστήματος, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», δήλωσε διαδηλώτρια, κάνοντας λόγο για βαθιά κοινωνική αδικία και μεγάλο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στη χώρα. «Τα προβλήματα δεν λύνονται προσποιούμενοι ότι δεν υπάρχουν. Οι φοιτητές έχουν ερωτήματα, αιτήματα και πολλούς λόγους για να ακουστούν», ανέφερε ένας από τους διοργανωτές σε ανάρτησή του στο Instagram.

Η διαδήλωση πραγματοποιείται εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, μαθητές λυκείων διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες και προχωρούν σε καταλήψεις σχολείων, διεκδικώντας περισσότερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες υποδομές. Όπως υποστηρίζουν, η επιδείνωση της κατάστασης των σχολικών κτιρίων και ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη υποβαθμίζουν την εκπαίδευση.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Αλβανίας, Αλμπάνα Κότσιου, έγραψε στο Facebook:

«Η βία δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ λύση. Η εκτόξευση πετρών, οι επιθέσεις κατά θεσμών και της κρατικής αστυνομίας, καθώς και η παράλογη καταστροφή δημόσιας περιουσίας, δεν αποτελούν αποδεκτούς τρόπους έκφρασης της νεολαίας».

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