Κακοκαιρία στην Αττική: Απέραντη λίμνη οι δρόμοι στο Πέραμα – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

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Κοινωνία

Κακοκαιρία, Αττική, Πέραμα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολλά προβλήματα στην Αττική και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες.
  • Η έντονη βροχόπτωση που πέφτει από το πρωί στην πρωτεύουσα έχει ως αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να είναι απροσπέλαστοι, καθώς έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ή λίμνες.
  • Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λεωφόρος Δημοκρατίας στο Πέραμα που αυτήν την ώρα είναι μία απέραντη λίμνη, όπως φαίνεται σε βίντεο αναγνώστη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολλά προβλήματα στην Αττική και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, που αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Η έντονη βροχόπτωση που πέφτει από το πρωί στην πρωτεύουσα έχει ως αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να είναι απροσπέλαστοι, καθώς έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ή λίμνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λεωφόρος Δημοκρατίας στο Πέραμα που αυτήν την ώρα είναι μία απέραντη λίμνη, όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr

Δείτε τα βίντεο:

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