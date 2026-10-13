Κακοκαιρία στην Αττική: Απέραντη λίμνη οι δρόμοι στο Πέραμα – ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Πολλά προβλήματα στην Αττική και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, που αναμένεται να συνεχιστούν και αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Η έντονη βροχόπτωση που πέφτει από το πρωί στην πρωτεύουσα έχει ως αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να είναι απροσπέλαστοι, καθώς έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ή λίμνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λεωφόρος Δημοκρατίας στο Πέραμα που αυτήν την ώρα είναι μία απέραντη λίμνη, όπως φαίνεται σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr

Δείτε τα βίντεο: