Ελευσίνα: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση στον 32χρονο

Οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση σε 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Αρνήθηκαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία και φέρονται να υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε άμυνα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση στον 32χρονο στην Ελευσίνα, μετά τις απολογίες τους.
  • Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε άμυνα, ισχυριζόμενοι ότι ο 32χρονος τους επιτέθηκε πρώτος, ενώ αρνήθηκαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
  • Ο 22χρονος φέρεται να ανέφερε στην ανακρίτρια ότι δεν υπήρχε πρόθεση να χτυπήσουν κανέναν και πως το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος.

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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή έπειτα από μακρά διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, φέρονται να υποστήριξαν στις απολογίες τους ότι βρίσκονταν σε άμυνα όταν χτύπησαν τον 32χρονο, ισχυριζόμενοι ότι εκείνος τους επιτέθηκε πρώτος.

Παράλληλα, αρνήθηκαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία που τους έχει αποδοθεί.

Ο 22χρονος φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακρίτρια: «Δεν υπήρχε πρόθεση να χτυπήσουμε κανέναν. Δεν είχα μαχαίρι πάνω μου. Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ό,τι έγινε».

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