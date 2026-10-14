Ελευσίνα: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση στον 32χρονο

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Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα.

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή έπειτα από μακρά διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι, φέρονται να υποστήριξαν στις απολογίες τους ότι βρίσκονταν σε άμυνα όταν χτύπησαν τον 32χρονο, ισχυριζόμενοι ότι εκείνος τους επιτέθηκε πρώτος.

Παράλληλα, αρνήθηκαν την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία που τους έχει αποδοθεί.

Ο 22χρονος φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακρίτρια: «Δεν υπήρχε πρόθεση να χτυπήσουμε κανέναν. Δεν είχα μαχαίρι πάνω μου. Έγινε μια συμπλοκή. Το μαχαίρι το είχε ο 32χρονος. Πάνω στη συμπλοκή έπεσε το μαχαίρι του και έγινε ό,τι έγινε».