Ψυχικό: Απάτη με δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Πώς «έκαναν φτερά» χρήματα και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

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Θύμα απάτης, έπεσαν δύο γυναίκες στο Ψυχικό, όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και με πρόσχημα πιθανό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, κατάφεραν να τις πείσουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες τους.

Στην πρώτη περίπτωση, οι δράστες απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ, ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκε δεύτερο περιστατικό με παρόμοια μεθοδολογία.

Πώς «έκαναν φτερά» χρήματα και κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επιτήδειοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με γυναίκα που διαμένει στην περιοχή και συστήθηκαν ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ. Επικαλούμενοι τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης, την έπεισαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα και να τα αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο έξω από την κατοικία της.

Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες τους, με αποτέλεσμα οι δράστες να αφαιρέσουν τα τιμαλφή και να εξαφανιστούν. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε την αστυνομία, ωστόσο οι δράστες είχαν ήδη απομακρυνθεί, έχοντας αποκομίσει λεία που υπολογίζεται σε περίπου 100.000 ευρώ.

Και δεύτερο «χτύπημα» των απατεώνων στην ίδια περιοχή

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη γυναίκα στην ίδια περιοχή δέχθηκε τηλεφώνημα με ανάλογο περιεχόμενο. Οι άγνωστοι χρησιμοποίησαν το ίδιο πρόσχημα, προειδοποιώντας για ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος και ζητώντας της να αφήσει χρήματα σε εξωτερικό σημείο της κατοικίας της.

Και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με το Ertnews, η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες των δραστών, αντιλαμβανόμενη στη συνέχεια ότι είχε εξαπατηθεί και ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις δύο υποθέσεις και εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για την ίδια ομάδα δραστών, καθώς η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζει ομοιότητες. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπαιτίων.