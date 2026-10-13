Αλέξης Τσίπρας: «Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς που επλήγησαν» – Περιοδεία στο Ρέθυμνο

Στις περιοχές του ορεινού Ρεθύμνου, συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα της περιοδείας του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε τις καμένες εκτάσεις του Δήμου Αγίου Βασίλειου, στις Μέλαμπες, όπου διαπίστωσε την έκταση της καταστροφής από τη φωτιά του καλοκαιριού, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Περιοδεία Τσίπρα στο Ρέθυμνο: «Η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς που επλήγησαν»

Στο σημείο της τραγωδίας άφησε λουλούδια στο προσωρινό μνημείο, που έχει στηθεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. βρέθηκε σε αγροτικές εκτάσεις και αμπελώνες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, όπου του περιέγραψαν ότι μετά τις πυρκαγιές του 2022, που και πάλι είχαν καταστρέψει την παραγωγή, «ήρθαν οι φετινές και ξεπάστρεψαν όσα είχαν καταφέρει να επανακάμψουν».

Ο κ. Τσίπρας, έκανε λόγο για ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και πραγματική στήριξη της αγροτικής παραγωγής με ενισχύσεις απευθείας στον αληθινό παραγωγό. Μάλιστα πρόσθεσε ότι, λόγω των νέων συνθηκών που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, οι πυροσβέστες και το προσωπικό Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να προσλαμβάνονται σε μόνιμες θέσεις και όχι ως εποχικοί εργαζόμενοι, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Περιοδεία Τσίπρα στο Ρέθυμνο: «Η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς που επλήγησαν»

Ακολούθως, ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε το Δημαρχείο Αγίου Βασίλειου στο Σπήλι, όπου απηύθυνε ομιλία στους συγκεντρωμένους, κάνοντας σαφή αναφορά στην ανάγκη στήριξης της περιφέρειας και της αυτοδιοίκησης ως αναπόσπαστο μέρος αποτελεσματικότητας του κράτους προς όφελος του πολίτη.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο πρόγραμμα «Αριστοτέλης» της ΕΛ.Α.Σ., ξεχωρίζοντας επιγραμματικά την κατάργηση της αποκεντρωμένης διοίκησης και μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, μεταφορά πόρων από το τέλος παρεπιδημούντων απευθείας στους δήμους, καθώς και επαναφορά του εκλογικού συστήματος στην πρότερη κατάσταση, με δύο γύρους εκλογών καθώς και την ενίσχυση των συνεργασιών.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφερόμενος στο ενεργειακό άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας ελλιπή τα μέτρα «την ώρα που οι πολίτες, δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια του», όπως δήλωσε.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβάνει επίσκεψη στον ορεινό Μυλοπόταμο και τα Ανώγεια, στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία και την ισχυρή νεροποντή.