Αλέξης Τσίπρας: «Η Πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς που επλήγησαν» – Περιοδεία στο Ρέθυμνο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποίησε τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στο ορεινό Ρέθυμνο, επισκεπτόμενος τις καμένες εκτάσεις του Δήμου Αγίου Βασιλείου στις Μέλαμπες, όπου διαπίστωσε την έκταση της καταστροφής από την περσινή φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και την πρόσληψη μόνιμων πυροσβεστών λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενώ άσκησε κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Επίσης, επισκέφθηκε το Δημαρχείο Αγίου Βασιλείου στο Σπήλι, όπου αναφέρθηκε στην ενίσχυση της περιφέρειας, της αυτοδιοίκησης και παρουσίασε το πρόγραμμα «Αριστοτέλης» της ΕΛ.Α.Σ. για την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δεύτερη ημέρα της περιοδείας του Αλέξη Τσίπρα στο ορεινό Ρέθυμνο περιλάμβανε επίσκεψη στις καμένες εκτάσεις του Δήμου Αγίου Βασιλείου, όπου διαπίστωσε την έκταση της καταστροφής και άφησε λουλούδια στο προσωρινό μνημείο.
  • Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. έκανε λόγο για ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και πραγματική στήριξη της αγροτικής παραγωγής, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική για την έλλειψη μόνιμων θέσεων σε πυροσβέστες.
  • Στο Δημαρχείο Αγίου Βασιλείου, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Αριστοτέλης» για την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το ενεργειακό, χαρακτηρίζοντας ελλιπή τα μέτρα «την ώρα που οι πολίτες, δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια του».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στις περιοχές του ορεινού Ρεθύμνου, συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα της περιοδείας του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε τις καμένες εκτάσεις του Δήμου Αγίου Βασίλειου, στις Μέλαμπες, όπου διαπίστωσε την έκταση της καταστροφής από τη φωτιά του καλοκαιριού, που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες.

Αλέξης Τσίπρας: «Αντίπαλος μου είναι μόνο ο Μητσοτάκης – Δεν έχω επιτεθεί ποτέ στον Ανδρουλάκη» – ΒΙΝΤΕΟ

Περιοδεία Τσίπρα στο Ρέθυμνο: «Η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς που επλήγησαν»

Στο σημείο της τραγωδίας άφησε λουλούδια στο προσωρινό μνημείο, που έχει στηθεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. βρέθηκε σε αγροτικές εκτάσεις και αμπελώνες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, όπου του περιέγραψαν ότι μετά τις πυρκαγιές του 2022, που και πάλι είχαν καταστρέψει την παραγωγή, «ήρθαν οι φετινές και ξεπάστρεψαν όσα είχαν καταφέρει να επανακάμψουν».

Ο κ. Τσίπρας, έκανε λόγο για ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και πραγματική στήριξη της αγροτικής παραγωγής με ενισχύσεις απευθείας στον αληθινό παραγωγό. Μάλιστα πρόσθεσε ότι, λόγω των νέων συνθηκών που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή, οι πυροσβέστες και το προσωπικό Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να προσλαμβάνονται σε μόνιμες θέσεις και όχι ως εποχικοί εργαζόμενοι, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πολιτικοί νάνοι Ανδρουλάκης και Τσίπρας – Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τον Μητσοτάκη»

Περιοδεία Τσίπρα στο Ρέθυμνο: «Η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς που επλήγησαν»

Ακολούθως, ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε το Δημαρχείο Αγίου Βασίλειου στο Σπήλι, όπου απηύθυνε ομιλία στους συγκεντρωμένους, κάνοντας σαφή αναφορά στην ανάγκη στήριξης της περιφέρειας και της αυτοδιοίκησης ως αναπόσπαστο μέρος αποτελεσματικότητας του κράτους προς όφελος του πολίτη.

Αλέξης Τσίπρας: Ανακοίνωσε την ένταξη του Άγγελου Κορωνιού στην ΕΛΑΣ – «Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ» – «Είναι η ειδικότητά μου»

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο πρόγραμμα «Αριστοτέλης» της ΕΛ.Α.Σ., ξεχωρίζοντας επιγραμματικά την κατάργηση της αποκεντρωμένης διοίκησης και μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, μεταφορά πόρων από το τέλος παρεπιδημούντων απευθείας στους δήμους, καθώς και επαναφορά του εκλογικού συστήματος στην πρότερη κατάσταση, με δύο γύρους εκλογών καθώς και την ενίσχυση των συνεργασιών.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφερόμενος στο ενεργειακό άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας ελλιπή τα μέτρα «την ώρα που οι πολίτες, δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια του», όπως δήλωσε.

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβάνει επίσκεψη στον ορεινό Μυλοπόταμο και τα Ανώγεια, στις περιοχές που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία και την ισχυρή νεροποντή.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ