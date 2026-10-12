Αλέξης Τσίπρας: «Αντίπαλος μου είναι μόνο ο Μητσοτάκης – Δεν έχω επιτεθεί ποτέ στον Ανδρουλάκη» – ΒΙΝΤΕΟ

«Αντίπαλος μου είναι μόνο ο Μητσοτάκης» τόνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι «είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο».

Μιλώντας στην εκπομπή «Αντιθέσεις» στην ΚΡΗΤΗ TV, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά: «Εμείς λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και για αυτό και εγώ δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθεμαι στους άλλους, στις προοδευτικές δυνάμεις, στις πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο, δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο, η ΕΛ.Α.Σ. να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα δεύτερη πολιτική δύναμη με βάση τις μετρήσεις. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο προγραμματικής συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα. Γιατί να το πω έτσι; Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μία λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Πάντως αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης»

«7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.»

Και πρόσθεσε: «Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις; Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.. Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν. Είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Ν.Δ. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου»