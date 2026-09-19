Μάκης Βορίδης: «Είμαι σίγουρος ότι η Ευρώπη κάτι θα κάνει» για την ενεργειακή κρίση – Τι είπε για καύσιμα και Σαμαρά

Ο Μάκης Βορίδης εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας επηρεάζει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, αναφέρθηκε επίσης στις τιμές των καυσίμων, στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, στο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, αλλά και σε ζητήματα που αφορούν τις επόμενες εκλογές, τον Αντώνη Σαμαρά και τον Ηλία Κασιδιάρη.

«Είμαι σίγουρος ότι η Ευρώπη κάτι θα κάνει», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης, εκτιμώντας ότι θα ληφθούν μέτρα προκειμένου να περιοριστεί, τουλάχιστον σε έναν βαθμό, η πίεση που ασκείται στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει τα διαθέσιμα περιθώρια για την προστασία του εισοδήματος των πολιτών, αποδίδοντας την κρίση σε διεθνείς εξελίξεις.

«Δεν είναι μια κρίση που δημιουργήσαμε εμείς. Δεν κάναμε εμείς τον πόλεμο στο Ορμούζ», είπε, προσθέτοντας ότι οι συνέπειες θα επηρεάσουν όλες τις οικονομίες και ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις.

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Η συζήτηση για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Στο ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Μάκης Βορίδης, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση αφορά πρωτίστως την αποτελεσματικότητα κάθε παρέμβασης και όχι μια ιδεολογική αντιπαράθεση.

Όπως εξήγησε, ενδεχόμενη μείωση του φόρου δεν συνεπάγεται αυτομάτως αντίστοιχη υποχώρηση της τιμής στην αντλία, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι ολόκληρο το όφελος θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή.

Για την επιβολή πλαφόν, ανέφερε ότι πρόκειται για μέτρο περιορισμένης χρονικής διάρκειας, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση έκτακτης αναταραχής στην αγορά και όχι ως μόνιμος μηχανισμός συγκράτησης των τιμών.

Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο τα αυξημένα φορολογικά έσοδα θα ήταν αποτελεσματικότερο να επιστρέφονται με στοχευμένο τρόπο στα νοικοκυριά που υφίστανται τη μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

«Η αύξηση της τιμής των καυσίμων μάς αφορά όλους, αλλά δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο κάποιον που έχει εισόδημα 10.000 ευρώ τον μήνα και κάποιον που λαμβάνει 900 ευρώ», επισήμανε.

Ο Μάκης Βορίδης πρόσθεσε ότι μέρος των δαπανών για καύσιμα είναι ανελαστικό, καθώς οι πολίτες πρέπει να μετακινούνται τόσο για την εργασία τους όσο και για τις ανάγκες των οικογενειών τους.

Οι επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα

Αναφερόμενος στις ευρύτερες συνέπειες των ακριβών καυσίμων, σημείωσε ότι η αύξηση των τιμών επηρεάζει άμεσα το κόστος των καθημερινών μετακινήσεων, επιβαρύνει τα νοικοκυριά ενόψει της χειμερινής περιόδου και της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, ενώ αυξάνει και το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων.

Το τελευταίο, όπως υποστήριξε, μπορεί να μετακυλιστεί στις τελικές τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές. Κατά την εκτίμησή του, αυτή η πολλαπλή επίδραση αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους ο πρωθυπουργός αναζητεί πρόσθετες παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι είπε για το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ

Ο Μάκης Βορίδης απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης ότι το πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν περιορισμένο.

Όπως ανέφερε, τα μέτρα συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ αποτελούν το μεγαλύτερο πακέτο που έχει ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε ότι η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να αφορά τον τρόπο κατανομής των πόρων και τις κοινωνικές ομάδες που θα έπρεπε να λάβουν μεγαλύτερη ενίσχυση, όχι όμως, κατά την άποψή του, το συνολικό ύψος της δαπάνης.

«Μπορεί κάποιος να πει ότι δόθηκαν πολλά, αλλά δεν δόθηκαν σωστά. Αυτό αποτελεί πολιτική διαφορά. Δεν μπορεί, όμως, να υποστηρίζει ότι δεν δόθηκαν αρκετά», ανέφερε.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναλάβει το πρόβλημα και τις ευθύνες»

Ερωτηθείς για τις ενδεχόμενες πολιτικές επιπτώσεις ενός δύσκολου χειμώνα σε προεκλογική περίοδο, ο Μάκης Βορίδης απάντησε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι εξακολουθεί να καταγράφεται μεγάλη διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, παρότι, όπως είπε, το κόμμα παραμένει μακριά από την αυτοδυναμία. Κατά την εκτίμησή του, η συγκεκριμένη απόσταση έχει μειωθεί σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, ενώ υποστήριξε ότι οι επιδόσεις της κυβέρνησης εμφανίζουν βελτίωση.

Πρόσθεσε ότι μεσολαβεί ακόμη σημαντικό χρονικό διάστημα έως τις εκλογές, κατά το οποίο οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τα κόμματα και τη στάση του πρωθυπουργού.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναλάβει το πρόβλημα και τις ευθύνες και, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του, θα παλέψει για να το αντιμετωπίσει», ανέφερε, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες προκειμένου να αποφευχθεί το πολιτικό κόστος του χειμώνα.

Τι ανέφερε για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Μάκης Βορίδης εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με τη χρησιμότητα δημοσκοπικών μετρήσεων για έναν πολιτικό σχηματισμό που δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί.

«Ας γίνει αυτό το κόμμα, να δούμε τι θα είναι, ποιοι θα είναι και ποια χαρακτηριστικά θα έχει και μετά να αρχίσει να μετριέται», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, προτιμά να εστιάζει στις πολιτικές και προγραμματικές θέσεις που διατυπώνονται και όχι σε εκτιμήσεις σχετικά με την εκλογική πορεία ενός υπό ίδρυση πολιτικού σχηματισμού.

Οι αναφορές στον Ηλία Κασιδιάρη και το θεσμικό πλαίσιο

Ο Μάκης Βορίδης τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ηλία Κασιδιάρη στην επόμενη εκλογική διαδικασία.

Υποστήριξε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απαγορεύει την ανακήρυξη κόμματος όταν στην πραγματική ή δηλωμένη ηγεσία του βρίσκεται πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση ή για άλλα αδικήματα που περιλαμβάνονται στη σχετική νομοθεσία.

Πρόσθεσε ότι, κατά την ερμηνεία που παρουσίασε, η απαγόρευση εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τον τρόπο έκτισης της ποινής, την υφ’ όρον απόλυση ή ενδεχόμενη παραγραφή.

Ανέφερε ακόμη ότι, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ένα καταδικασμένο πρόσωπο εμφανίζεται μόνο ως υποψήφιος, το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου μπορεί να εξετάσει εάν ο συγκεκριμένος σχηματισμός εξυπηρετεί την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και να αποφασίσει σχετικά με την ανακήρυξη των συνδυασμών του.

Τέλος, για το ενδεχόμενο συμμετοχής ως ανεξάρτητου υποψηφίου σε μία εκλογική περιφέρεια, ο Μάκης Βορίδης χαρακτήρισε το εγχείρημα ιδιαίτερα δύσκολο, λόγω του αριθμού των ψήφων που, όπως ανέφερε, θα απαιτούνταν.