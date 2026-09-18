Θεοδωρικάκος: Εγκαινίασε τον Κόμβο Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Τεχνολογία και Ενέργειας στην Κρήτη

Στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στα Βασιλικά Βουτών, βρέθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, στο πλαίσιο της σημερινής του επίσκεψης στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο ίδιος πραγματοποίησε συνάντηση με τη διοίκηση του ΙΤΕ, ενώ στη συνέχεια παρέστη – ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη – στα εγκαίνια του Κόμβου Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του ΙΤΕ. Η νέα υποδομή στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας και της σύνδεσής της με την παραγωγή και την πραγματική οικονομία.

Με πόρους από εθνική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την επένδυση ένα «σύμβολο του τι μπορεί να κάνουμε όταν υπάρχει συνεργασία, ευθύνη, όραμα, σχέδιο και υλοποίηση», υπογραμμίζοντας ότι «οι πόροι που διατέθηκαν προέρχονται από δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αξιοποιήθηκαν με σεβασμό στη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση». «Οι πόροι που διατέθηκαν προέρχονται από δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και αξιοποιήθηκαν με σεβασμό στη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση», τόνισε.

«Σήμερα υπάρχει ένα στολίδι, ένα πανέμορφο σύμβολο της έρευνας και της καινοτομίας εδώ στην Κρήτη», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, συγχαίροντας τη διοίκηση, τους ερευνητές και όλους τους ανθρώπους του ΙΤΕ για το έργο τους.

Υποδομές για να στηριχτεί η Ελλάδα

Αναφερόμενος στις νέες υποδομές, τόνισε ότι η σημασία τους δεν περιορίζεται στα νέα κτίρια, αλλά κυρίως στις δυνατότητες που δημιουργούν για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. «Αυτές είναι υποδομές πάνω στις οποίες μπορεί να στηριχτεί η Ελλάδα της γνώσης, η Ελλάδα της τεχνολογίας και της σύγχρονης παραγωγής», υπογράμμισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. «Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα, η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν προϋπόθεση για μια «πιο καινοτόμο, πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική ελληνική οικονομία», πρόσθεσε.

Χρηματοδότηση ύψους 90 εκατ. ευρώ

Να σημειωθεί ότι η παρέμβαση για τις υποδομές του ΙΤΕ στην Κρήτη ανέρχεται συνολικά σε 29 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα για την αναβάθμιση των υποδομών του ΙΤΕ φτάνει τα 60 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει λάβει μέχρι σήμερα το Ίδρυμα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διατέθηκαν 30 εκατ. ευρώ, με νέες και αναβαθμισμένες ερευνητικές υποδομές στην Κρήτη, αλλά και σε Ρέθυμνο, Χανιά, Πάτρα και Ιωάννινα.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της βιοϊατρικής έρευνας και στη σύνδεσή της με την ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία, την οποία χαρακτήρισε «εθνικό θησαυρό» για τη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική πολιτική του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. «Η έρευνα, οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία να είναι βασικοί πυλώνες για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που υλοποιούμε για την πατρίδα μας», σημείωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος γνωστοποιώντας ότι διατίθενται περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού στα ερευνητικά κέντρα όλης της χώρας.

«Στόχος της Πολιτείας δεν είναι η γνώση να παραμένει κλεισμένη μέσα σε εργαστήρια, αλλά να μετατρέπεται σε παραγωγή, επιχειρηματικότητα και νέες τεχνολογίες», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. «Η έρευνα και καινοτομία αποκτούν πραγματική αξία και νόημα όταν περνάνε στην παραγωγή, στις επιχειρήσεις και στην καθημερινή ζωή των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στενότερη σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την παραγωγή και τη βιομηχανία

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπογράμμισε την ανάγκη στενότερης σύνδεσης της ερευνητικής κοινότητας με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, ώστε περισσότερες ερευνητικές ιδέες να μετατρέπονται σε νέα προϊόντα, νεοφυείς επιχειρήσεις και επενδύσεις.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι, παρά τις πολιτικές διαφορές, διαπιστώνεται κοινή αναφορά στην ανάγκη μετάβασης της χώρας σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, περισσότερο ανταγωνιστικό, με ισχυρότερο ρόλο για τη βιομηχανία και την καινοτομία. «Στα λόγια τουλάχιστον υπάρχει συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι για την κυβέρνηση αυτή η κατεύθυνση δεν αποτελεί απλώς σχέδιο για το μέλλον, αλλά πολιτική που ήδη υλοποιείται.

Τα οφέλη του Αναπτυξιακού Νόμου

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον Αναπτυξιακό Νόμο, επισημαίνοντας ότι «τα τελευταία δύο χρόνια έχει αλλάξει ο προσανατολισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων, με έμφαση στη μεταποίηση, την καινοτομία και την ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές και στους νομούς με χαμηλότερο εισόδημα».

«Δεσμευτήκαμε ότι όλα τα αναπτυξιακά καθεστώτα θα αξιολογούνται μέσα σε 90 ημέρες. Κάτι που κάναμε πραγματικότητα», σημείωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Σήμερα, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου βρίσκονται σε εξέλιξη 928 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Στην Κρήτη υλοποιούνται 95 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 270 εκατ. ευρώ, με 140 εκατ. ευρώ να προέρχονται από το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών», υπογράμμισε.

Με 150 επιπλέον ερευνητές

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τη διοίκηση και τους επικεφαλής των τομέων του ΙΤΕ και δεσμεύτηκε να εργαστεί για την ολοκλήρωση του νέου οργανογράμματος του Ιδρύματος και την αντιμετώπιση του ζητήματος της στελέχωσής του, σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όπως σημείωσε, το νέο οργανόγραμμα προβλέπει περίπου 150 επιπλέον ερευνητές σε σχέση με τη σημερινή στελέχωση.

Κλείνοντας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος ευχήθηκε οι νέες υποδομές να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, «να δώσετε καινούργια λάμψη στο ΙΤΕ και στην Κρήτη, στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας», υπογραμμίζοντας ότι «η Κρήτη και οι Κρητικοί το αξίζουν».

Καλαφάτης: Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ΕΤΕπ

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε στη σημασία της πολιτικής συνέπειας και της παράδοσης ολοκληρωμένων έργων αιχμής στους επιστήμονες της χώρας. «Με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του ΙΤΕ, ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ‘Ελλάδα 2.0’ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), παραδίδουμε σήμερα 20.000 τετραγωνικά μέτρα νέων υπερσύγχρονων υποδομών σε 5 πόλεις της Ελλάδας», υπογράμμισε ο Σταύρος Καλαφάτης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι οι νέες εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Σκίνακα, την Πάτρα και τα Ιωάννινα υπηρετούν την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και την αρχή της «Τετραπλής Έλικας». «Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να μετατρέψουμε το Brain Drain σε Brain Gain και να καταστήσουμε την Κρήτη διεθνή κόμβο καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας άμεσα την ερευνητική αριστεία με την αγορά και την πραγματική οικονομία», υπογράμμισε. Ο Σταύρος Καλαφάτης συμμετείχε το πρωί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΙΤΕ στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν ο στρατηγικός σχεδιασμός του υπουργείου Ανάπτυξης και της Γ.Γ.Ε.Κ. και η περαιτέρω ενίσχυση του ερευνητικού οικοσυστήματος της Μεγαλονήσου.