Καύσιμα: Σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές σήμερα – Οι προβλέψεις για βενζίνη και diesel

Οι τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, στα πρατήρια της χώρας. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Θεμιστοκλής Κιουρτζής, εκτιμά τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης μεταξύ 2,15 και 2,18 ευρώ το λίτρο, εξηγώντας ότι οι μεταβολές περνούν στην αγορά με χρονική καθυστέρηση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σχεδόν αμετάβλητες αναμένεται να παραμείνουν σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, οι τιμές των καυσίμων, της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης (diesel), στα πρατήρια της χώρας σε σχέση με χθες.
  • Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σήμερα μεταξύ 2,15 και 2,18 ευρώ το λίτρο, περίπου στα ίδια επίπεδα με χθες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΠΕΚ.
  • Υπό κανονικές συνθήκες, οι μέσες πανελλαδικές τιμές των καυσίμων θα έπρεπε να κινούνται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, αλλά αυτό δεν συνέβη λόγω της μεσοσταθμικής λειτουργίας των πρατηρίων και της χρονικής καθυστέρησης στις μεταβολές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σχεδόν αμετάβλητες αναμένεται να παραμείνουν σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, οι τιμές των καυσίμων, της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης (diesel), στα πρατήρια της χώρας σε σχέση με χθες, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Θεμιστοκλής Κιουρτζής, μιλώντας στο enikonomia.gr, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σήμερα μεταξύ 2,15 και 2,18 ευρώ το λίτρο, περίπου στα ίδια επίπεδα με χθες. Αντίστοιχη εικόνα προβλέπεται και για το πετρέλαιο κίνησης.

Όπως εξηγεί, επικαλούμενος σχετικά στοιχεία των διυλιστηρίων, υπό κανονικές συνθήκες οι μέσες πανελλαδικές τιμές των καυσίμων θα έπρεπε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, να κινούνται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Αυτό δεν συνέβη, καθώς τα πρατήρια λειτουργούν μεσοσταθμικά και οι μεταβολές στις τιμές περνούν στην αγορά με κάποια χρονική καθυστέρηση.

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