Καύσιμα: Σχεδόν αμετάβλητες οι τιμές σήμερα – Οι προβλέψεις για βενζίνη και diesel

Σχεδόν αμετάβλητες αναμένεται να παραμείνουν σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, οι τιμές των καυσίμων, της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης (diesel), στα πρατήρια της χώρας σε σχέση με χθες, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Θεμιστοκλής Κιουρτζής, μιλώντας στο enikonomia.gr, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σήμερα μεταξύ 2,15 και 2,18 ευρώ το λίτρο, περίπου στα ίδια επίπεδα με χθες. Αντίστοιχη εικόνα προβλέπεται και για το πετρέλαιο κίνησης.

Όπως εξηγεί, επικαλούμενος σχετικά στοιχεία των διυλιστηρίων, υπό κανονικές συνθήκες οι μέσες πανελλαδικές τιμές των καυσίμων θα έπρεπε, με βάση τα σημερινά δεδομένα, να κινούνται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Αυτό δεν συνέβη, καθώς τα πρατήρια λειτουργούν μεσοσταθμικά και οι μεταβολές στις τιμές περνούν στην αγορά με κάποια χρονική καθυστέρηση.

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