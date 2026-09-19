Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Έως 33 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα

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Καλοκαιρινό θα παραμείνει το σκηνικό του καιρού και σήμερα, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και άνοδο της θερμοκρασίας, που τοπικά θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Παροδικές νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά. Μικρές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα επηρεάσουν τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 13 έως 31 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 32 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, με βόρειες διευθύνσεις στο Αιγαίο και κυρίως δυτικές στο Ιόνιο.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις

Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 2-3 μποφόρ

Βορειοανατολικοί 2-3 μποφόρ Θερμοκρασία: 13 έως 31°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρη συννεφιά

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρη συννεφιά Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοανατολικοί 2-3, τοπικά έως 4 μποφόρ

Νότιοι-νοτιοανατολικοί 2-3, τοπικά έως 4 μποφόρ Θερμοκρασία: 16 έως 32°C

Θερμοκρασίες ανά περιοχές: