Σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Κυριάκος Πιερρακάκης για επιστροφή του Χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές: «Η αξιοπιστία που κερδίσαμε είναι το κεφάλαιο για το επόμενο μεγάλο βήμα»