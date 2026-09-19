Σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ημέρα του Μπάτμαν
- Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών
- Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών
- Παγκόσμια Ημέρα Ελεύθερου Λογισμικού
Γεγονότα
- 1888: Διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς (καλλιστεία), στο Σπα του Βελγίου. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στη 18χρονη Μπέρθα Σουκαρέτ από τη Γουατεμάλα.
- 1931: Ο χρηματιστηριακός πανικός σε Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει και την Ελλάδα. Σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνει το Χρηματιστήριο Αθηνών εως τς 16 Δεκεμβρίου 1932.
- 1961: Ιδρύεται η «Ένωσις Κέντρου», με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στη διοικούσα επιτροπή μετέχουν οι: Γεώργιος Αθανασιάδης – Νόβας, Παυσανίας Κατσώτας, Σταύρος Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Σάββας Παπαπολίτης, Στέφανος Στεφανόπουλος και Ηλίας Τσιριμώκος.
- 1982: Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή επικοινωνία το smiley 🙂 . Τη χρήση του συγκεκριμένου συμβόλου προτείνει ο Σκοτ Φάλμαν.
- 1989: Ο Βούλγαρος πρωταθλητής της άρσης βαρών Ναούμ Σαλαμάνοφ ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία, ενώ βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα γράψει ιστορία στο άθλημα, με την τουρκική σημαία και το όνομα Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου.
- 1990: Κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της Αριστεράς «Η Πρώτη», συμφερόντων Χρήστου Καλογρίτσα.
Γεννήσεις
- 866: Λέων 6ος ο Σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Θαν. 11/5/912)
- 1921: Πάουλο Φρέιρε, Βραζιλιάνος εκπαιδευτικός και φιλόσοφος.
- 1922: Εμίλ Ζάτοπεκ, Τσέχος αθλητής του στίβου. Ο «άνθρωπος – ατμομηχανή» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά μετάλλια (5.000 μ., 10.000 μ. και μαραθώνιο), με ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών. (Θαν. 21/11/2000)
- 1948: Τζέρεμι Άιρονς, Βρετανός ηθοποιός.
- 1969: Αλκίνοος Ιωαννίδης, Κύπριος τραγουδοποιός.
- 1982: Λένα Δανιηλίδου, Ελληνίδα αντισφαιρίστρια.
Θάνατοι
- 1948: Μαρίνος Μητραλέξης, διακεκριμένος Έλληνας αεροπόρος. (Γεν. 1916)
- 1970: Κώστας Γεωργάκης, φοιτητής της Γεωλογίας από την Κέρκυρα, που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας. (Γεν. 23/8/1948)
- 2017: Τζέικ ΛαΜότα, Αμερικανός πυγμάχος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 1949 έως το 1951. (Γεν. 10/7/1921)