Πρώην παίκτης του American Idol κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύζυγό του – «Έψαχνα τρόπους να τη σκοτώσω χωρίς να πάω φυλακή», έγραφε στην ερωμένη του

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αποκαλυπτικά μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει στην ερωμένη του ο Κέιλεμπ Φλιν, πρώην διαγωνιζόμενος του «American Idol» και πάστορας εκκλησίας στο Οχάιο των ΗΠΑ, παρουσιάστηκαν στη δίκη του για τη δολοφονία της συζύγου του. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 40χρονος είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να σκοτώσει τη γυναίκα του, ενώ λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της φέρεται να έγραψε στην ερωμένη του ότι την επιλέγει και πως την επόμενη ημέρα θα προχωρούσε σε πράξεις.

Η 37χρονη Άσλεϊ Φλιν βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμούς στο σπίτι του ζευγαριού στο Τιπ Σίτι του Οχάιο, τα ξημερώματα της 16ης Φεβρουαρίου 2026. Ο σύζυγός της είχε τηλεφωνήσει έντρομος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, υποστηρίζοντας ότι ένας διαρρήκτης εισέβαλε στο σπίτι και τη σκότωσε.

Λίγες ημέρες αργότερα, ωστόσο, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ίδιο, εκτιμώντας ότι είχε σκηνοθετήσει τον χώρο του εγκλήματος ώστε να μοιάζει με διάρρηξη. Ο Φλιν έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

«Αν μπορούσα να τη σκοτώσω χωρίς να πάω στην Κόλαση, θα το έκανα αμέσως»

Κατά την έναρξη της δίκης, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, οι εισαγγελείς παρουσίασαν μηνύματα που, όπως υποστηρίζουν, είχε ανταλλάξει ο κατηγορούμενος με την ερωμένη του πριν από τη δολοφονία.

Σε ένα από αυτά, ο Φλιν φέρεται να έγραφε: «Χθες το βράδυ έμεινα ξύπνιος μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, κλαίγοντας και προσπαθώντας κυριολεκτικά να σκεφτώ τρόπους να τη σκοτώσω χωρίς να πάω φυλακή».

Σε άλλο σημείο, σύμφωνα με την εισαγγελία, ανέφερε: «Αν μπορούσα πραγματικά να τη σκοτώσω χωρίς να πάω στην Κόλαση, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. Τόσο σκοτεινά και τόσο γεμάτος μίσος αισθάνομαι».

Σύμφωνα με το Court TV, οι ερευνητές εντόπισαν περισσότερα από 100.000 μηνύματα που είχαν ανταλλάξει ο Φλιν και η ερωμένη του κατά τη διάρκεια του έτους πριν από τον θάνατο της Άσλεϊ.

Το μήνυμα λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία: «Επιλέγω εσένα. Είμαι ελεύθερος»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσαν οι εισαγγελείς σε ένα μήνυμα που ο 40χρονος φέρεται να έστειλε στην ερωμένη του τη νύχτα πριν από τον θάνατο της συζύγου του.

«Επιλέγω εσένα. Είμαι ελεύθερος. Αύριο, 16 Φεβρουαρίου, θα περάσω στις πράξεις. Μια ημέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ».

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι τα μηνύματα αποκαλύπτουν την πρόθεση του Φλιν να απαλλαγεί από τη σύζυγό του προκειμένου να συνεχίσει τη ζωή του με την άλλη γυναίκα.

Η ερωμένη του δεν κατηγορείται για οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με την υπόθεση.

Η εισαγγελία μιλά για «εκτέλεση» μέσα στο υπνοδωμάτιο

Ο εισαγγελέας Πολ Γουότκινς υποστήριξε ενώπιον των ενόρκων ότι η Άσλεϊ πυροβολήθηκε δύο φορές στο πίσω μέρος του κεφαλιού ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι της.

Κατά την εισαγγελική εκδοχή, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι άγνωστος είχε πλησιάσει ή εισέλθει στο σπίτι.

Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, παραδέχθηκε ότι ο Φλιν διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, υποστήριξε όμως ότι η απιστία δεν αποδεικνύει πως διέπραξε τη δολοφονία. Η δικηγόρος του ανέφερε ότι δεν υπάρχουν άμεσα ή εγκληματολογικά στοιχεία που να τον συνδέουν με τον θάνατο της συζύγου του και κατηγόρησε τις αρχές ότι επικεντρώθηκαν πρόωρα σε εκείνον μετά την αποκάλυψη της σχέσης του.

Στο «American Idol» δήλωνε ότι αγαπούσε τη γυναίκα του «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο»

Ο Κέιλεμπ Φλιν είχε συμμετάσχει στη 12η σεζόν του «American Idol», το 2013, ενώ εργαζόταν ως πάστορας υπεύθυνος για τη μουσική λατρεία σε τοπική εκκλησία.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό σόου είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Άσλεϊ, περιγράφοντάς την ως την «πολύ, πολύ όμορφη σύζυγό» του, την οποία αγαπούσε «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Η Άσλεϊ ήταν μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, προπονήτρια νεανικής ομάδας μπέιζμπολ και μέντορας στην εκκλησιαστική κοινότητα. Σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός της που μίλησαν στο PEOPLE, στήριζε σταθερά τον σύζυγό της, ακόμη και κατά τη συμμετοχή του στο μουσικό σόου.

Ο Φλιν αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία, διακεκριμένη ανθρωποκτονία, κακουργηματική επίθεση, αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων και εκφοβισμό μάρτυρα. Έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες.