Υεμένη: Οι Χούθι αναφέρουν 26 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές μέσα σε 24 ώρες

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι 26 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο σε περιοχές που ελέγχουν. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε ότι 30 αντάρτες σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στην επαρχία Τάιζ.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Σαουδική Αραβία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Χούθι αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε 26 αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους μέσα σε 24 ώρες.
  • Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της σκότωσαν 30 αντάρτες Χούθι και τραυμάτισαν περισσότερους από 60.
  • Οι συγκρούσεις εντάθηκαν στην περιοχή αλ-Ουαζίγια, στην επαρχία Τάιζ, ένα από τα μέτωπα με συνεχιζόμενη ανταλλαγή επιθέσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στην Υεμένη, με τους Χούθι να αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε 26 αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους μέσα σε διάστημα 24 ωρών, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η οργάνωση υποστήριξε ότι οι επιδρομές έπληξαν θέσεις σε περιοχές που ελέγχει, ενώ την Παρασκευή είχε αναφέρει ότι οι σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές είχαν φτάσει τις 300 μέσα σε μία εβδομάδα.

Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της σκότωσαν 30 αντάρτες Χούθι και τραυμάτισαν περισσότερους από 60 κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στην περιοχή αλ-Ουαζίγια, στην επαρχία Τάιζ.

Η αλ-Ουαζίγια αποτελεί ένα από τα μέτωπα στα οποία οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής επιθέσεων μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ