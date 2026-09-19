Υεμένη: Οι Χούθι αναφέρουν 26 σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές μέσα σε 24 ώρες

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Κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στην Υεμένη, με τους Χούθι να αναφέρουν ότι η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε 26 αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους μέσα σε διάστημα 24 ωρών, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η οργάνωση υποστήριξε ότι οι επιδρομές έπληξαν θέσεις σε περιοχές που ελέγχει, ενώ την Παρασκευή είχε αναφέρει ότι οι σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές είχαν φτάσει τις 300 μέσα σε μία εβδομάδα.

Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της σκότωσαν 30 αντάρτες Χούθι και τραυμάτισαν περισσότερους από 60 κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στην περιοχή αλ-Ουαζίγια, στην επαρχία Τάιζ.

Η αλ-Ουαζίγια αποτελεί ένα από τα μέτωπα στα οποία οι συγκρούσεις έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω της συνεχιζόμενης ανταλλαγής επιθέσεων μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.