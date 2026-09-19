Το «αντίο» της Ελένης Φουρέιρα στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Μία από τις σπουδαιότερες ψυχές»

Η Ελένη Φουρέιρα τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της συναυλίας για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε από τη σκηνή στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, από ανακοπή, και μίλησε για την καλλιτεχνική πορεία και την προσωπικότητά του.

Σε κλίμα συγκίνησης, η Ελένη Φουρέιρα υπογράμμισε ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια του, ενώ στο τέλος της αναφοράς της φώναξε το σύνθημα «Όσο ζω, Μαζώ», με το κοινό να την χειροκροτεί.

Η αναφορά της Ελένης Φουρέιρα στον Γιώργο Μαζωνάκη

«Επειδή σήμερα κλείνουμε δέκα μέρες από την ημέρα που χάσαμε ίσως τον σπουδαιότερο Έλληνα λαϊκό τραγουδιστή και όχι μόνο λαϊκό… Τι λέω… Μία από τις σπουδαιότερες ψυχές, έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, έναν άνθρωπο που έσπασε στερεότυπα, έναν άνθρωπο που δεν τον ένοιαζαν τα κουτάκια. Έβγαινε έξω από αυτά. Γιώργο, σ’ αγαπάμε και θα σ’ αγαπάμε για πάντα. Δεν έχεις φύγει ποτέ και δεν θα φύγεις ποτέ. Όσο ζω, Μαζώ», είπε η τραγουδίστρια.

Αμέσως μετά, η Ελένη Φουρέιρα αφιέρωσε στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη το τραγούδι «Alleluia».