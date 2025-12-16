Ο Μάκης Βορίδης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Enikos Newsroom

πολιτική

Ο Μάκης Βορίδης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Μάκης Βορίδης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνάντηση ΕΟΦ -Ένωσης Ασθενών Ελλάδας: Στο επίκεντρο ο ασθενής και η πρόσβαση στο φάρμακο

Διαχρονική αδικία σε βάρος των ασθενών με ΙΦΝΕ: Πληρώνουν από την τσέπη τους βασική διαγνωστική εξέταση

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Υπουργείο Εργασίας: Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας των συνταξιούχων

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος

Την πρόσκλησή του για διάλογο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους επανέλαβε ο υπουργός Αγροτ...
10:44 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

Με ανάρτησή του στο Χ o βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, γνωστοποίησε ότι ο γιος τ...
08:25 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Προϋπολογισμός 2026: Σήμερα η ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή – Μέτρα για νέους, μεσαία τάξη και στεγαστικό

Έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα συνδέει το 2025 με το 2027 και την προοπτική του 2030 θα παρουσιά...
07:15 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Οι Τούρκοι θέλουν να παρακολουθούν την Αθήνα από την Σμύρνη με Drones – Δείτε βίντεο

Ένα νέο ηλεκτροπτικό σύστημα, που εγκατέστησαν στα drones Bayraktar, που κατασκευάζει η εταιρε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα