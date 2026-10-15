Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας Αγρότισσας

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Με μια συγκινητική ανάρτηση, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έστειλε το μήνυμά της για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας Αγρότισσας και τις ηρωικές αγρότισσες του τόπου μας, που δίνουν καθημερινή μάχη αξιοπρέπειας και επιβίωσης.

Ακολουθεί η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

Διεθνής Ημέρα της Αγρότισσας σήμερα!

Τιμάμε τις αγρότισσες που αγωνίζονται και μοχθούν κι αποτελούν κομβικό κομμάτι του αγροτικού κόσμου και του αγροτικού κινήματος!

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο να στηριχθούν οι πραγματικές, ηρωικές αγρότισσες του τόπου μας, που δίνουν καθημερινή μάχη αξιοπρέπειας και επιβίωσης!

Οι γυναίκες διακρίνονται παντού, και στον αγροτικό τομέα, ανοίγοντας δρόμους που το Σύστημα θα ήθελε για πάντα κλειστούς.

Ευθύνη μας να τις στηρίξουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους, την αξιοπρέπειά τους και τον κόπο τους!