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Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας Αγρότισσας

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έστειλε ένα μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας Αγρότισσας, τιμώντας τις αγρότισσες που αγωνίζονται καθημερινά για αξιοπρέπεια και επιβίωση. Τόνισε την ανάγκη στήριξης των δικαιωμάτων τους, καθώς αποτελούν κομβικό κομμάτι του αγροτικού κόσμου και ανοίγουν δρόμους σε έναν τομέα που το σύστημα θα ήθελε κλειστό.

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Ζωή Κωνσταντοπούλου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έστειλε το μήνυμά της για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας Αγρότισσας.
  • Τίμησε τις αγρότισσες που αγωνίζονται και μοχθούν, αποτελώντας κομβικό κομμάτι του αγροτικού κόσμου. Τόνισε την καθημερινή τους μάχη αξιοπρέπειας και επιβίωσης.
  • Υπογράμμισε την αναγκαιότητα στήριξης των πραγματικών, ηρωικών αγροτισσών και την ευθύνη υπεράσπισης των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με μια συγκινητική ανάρτηση, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έστειλε το μήνυμά της για τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας Αγρότισσας και τις ηρωικές αγρότισσες του τόπου μας, που δίνουν καθημερινή μάχη αξιοπρέπειας και επιβίωσης.

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Ακολουθεί η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

Διεθνής Ημέρα της Αγρότισσας σήμερα!

Τιμάμε τις αγρότισσες που αγωνίζονται και μοχθούν κι αποτελούν κομβικό κομμάτι του αγροτικού κόσμου και του αγροτικού κινήματος!

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Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαίο να στηριχθούν οι πραγματικές, ηρωικές αγρότισσες του τόπου μας, που δίνουν καθημερινή μάχη αξιοπρέπειας και επιβίωσης!

Οι γυναίκες διακρίνονται παντού, και στον αγροτικό τομέα, ανοίγοντας δρόμους που το Σύστημα θα ήθελε για πάντα κλειστούς.

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Ευθύνη μας να τις στηρίξουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους, την αξιοπρέπειά τους και τον κόπο τους!

 

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