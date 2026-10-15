Ιταλία: Αίσιο τέλος για την 94χρονη «Μαρικάρμεν» της Φλωρεντίας – Η παρέμβαση της δημάρχου απέτρεψε την έξωση από το σπίτι όπου ζει εδώ και 60 χρόνια

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Αίσιο τέλος φαίνεται πως έχει η περιπέτεια μιας 94χρονης γυναίκας στη Φλωρεντία, η οποία κινδύνευε να χάσει το σπίτι όπου ζει εδώ και περισσότερες από έξι δεκαετίες, καθώς το ενοίκιό της επρόκειτο να αυξηθεί από 450 σε 1.200 ευρώ τον μήνα. Η υπόθεση της Φράνκα, μιας σχεδόν τυφλής ηλικιωμένης που αντιμετωπίζει σοβαρές κινητικές δυσκολίες, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην Ιταλία, οδηγώντας στην παρέμβαση της δημάρχου της Φλωρεντίας και του περιφερειάρχη της Τοσκάνης. Τελικά, η ιδιοκτησία του ακινήτου ανακοίνωσε ότι η 94χρονη μπορεί να παραμείνει στο σπίτι της, χωρίς καμία αύξηση του ενοικίου.

Η ιστορία της Φράνκα ήρθε στο φως την Τετάρτη (14/10), μέσα από δημοσίευμα της Corriere Fiorentino, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην ιταλική κοινή γνώμη.

Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, ωστόσο, σημειώθηκε καθοριστική εξέλιξη.

Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα του ιταλικού πρακτορείου ANSA, η δικηγόρος της ιδιοκτησίας, Κιάρα Μπεντιβένια, διαβεβαίωσε ότι η ηλικιωμένη δεν πρόκειται να απομακρυνθεί από το διαμέρισμά της.

«Η Φράνκα μπορεί να συνεχίσει να ζει στο σπίτι της. Καμία έξωση και το ενοίκιο παραμένει αμετάβλητο στα 450 ευρώ», ήταν το μήνυμα της ιδιοκτησίας.

Ποια είναι η 94χρονη που κινδύνευε να χάσει το σπίτι της

Η Φράνκα ζει από τη δεκαετία του 1960 σε διαμέρισμα περίπου 70 τετραγωνικών μέτρων, στη βόρεια Φλωρεντία. Εκεί έζησε με τον σύζυγό της, εκεί γεννήθηκε η κόρη τους και εκεί πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Σήμερα είναι χήρα, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όρασης και χρησιμοποιεί περιπατητήρα για να μετακινείται. Ζει μόνη της, ενώ η κόρη της κατοικεί σε κοντινή απόσταση και προσπαθεί να βρίσκεται όσο το δυνατόν περισσότερο στο πλευρό της.

Στο σπίτι βρίσκονται φωτογραφίες των εγγονιών της, οικογενειακές αναμνήσεις και πίνακες που απεικονίζουν τα στενά της Φλωρεντίας. Για την 94χρονη, το διαμέρισμα δεν αποτελεί απλώς μια κατοικία, αλλά τον χώρο με τον οποίο είναι συνδεδεμένη σχεδόν ολόκληρη η ζωή της.

Η καθημερινότητά της κυλά κυρίως ανάμεσα στην τηλεόραση και τα σταυρόλεξα, μέσα σε ένα οικείο περιβάλλον που γνωρίζει εδώ και δεκαετίες.

Από τα 450 στα 1.200 ευρώ – «Αν το μάθει η μητέρα μου, θα πεθάνει»

Η αγωνία της οικογένειας ξεκίνησε όταν ενημερώθηκε ότι το μισθωτήριο θα έληγε στις 28 Φεβρουαρίου 2027 και ότι το ενοίκιο, για τη συνέχιση της μίσθωσης, θα μπορούσε να αυξηθεί από 450 σε 1.200 ευρώ τον μήνα.

Η αύξηση αυτή, ύψους περίπου 167%, ήταν αδύνατον να καλυφθεί από το εισόδημα της ηλικιωμένης.

Η Φράνκα λαμβάνει μια μικρή σύνταξη, καθώς και σύνταξη χηρείας από τον αποθανόντα σύζυγό της. Μιλώντας στην Corriere Fiorentino, η κόρη της περιέγραψε την αγωνία της για το ενδεχόμενο να αναγκαστεί η μητέρα της να εγκαταλείψει το σπίτι της.

«Δεν το έχω πει ακόμη στη μητέρα μου, γιατί αν το μάθει, θα πεθάνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, η ίδια θα μπορούσε να συνεισφέρει οικονομικά εάν ζητούνταν μια μικρότερη αύξηση, αλλά το ποσό των 1.200 ευρώ ήταν απαγορευτικό.

Η κόρη της ηλικιωμένης απευθύνθηκε και στο συνδικάτο ενοικιαστών Sunia, αναζητώντας βοήθεια για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την οικογένεια, τα προβλήματα άρχισαν μετά την αλλαγή στη διαχείριση του ακινήτου, το οποίο είχε περάσει στους κληρονόμους του προηγούμενου ιδιοκτήτη.

Η παρέμβαση της δημάρχου: «Χάσαμε κάθε ίχνος ανθρωπιάς;»

Η δημοσιοποίηση της ιστορίας προκάλεσε την άμεση αντίδραση της δημάρχου της Φλωρεντίας, Σάρα Φουνάρο, η οποία χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη.

Η δήμαρχος υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν μια γυναίκα 94 ετών, με σοβαρά προβλήματα υγείας, να κινδυνεύει να χάσει το σπίτι όπου πέρασε περισσότερα από 60 χρόνια.

«Μπροστά σε μια τέτοια ιστορία, αναρωτιέται κανείς αν έχουμε χάσει εντελώς την αίσθηση της ανθρωπιάς», δήλωσε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει απευθείας επικοινωνία με την ιδιοκτησία, ώστε να αναζητηθεί λύση πριν η υπόθεση οδηγηθεί σε διαδικασία έξωσης.

Η Φουνάρο επισήμανε ότι η ηλικιωμένη λαμβάνει ήδη δημοτική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του ενοικίου της.

Ωστόσο, τόνισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα υπερβαίνει τα όρια των διαθέσιμων κοινωνικών παροχών, καθώς αφορά την προστασία ενός ιδιαίτερα ευάλωτου ανθρώπου.

Στο πλευρό της 94χρονης τάχθηκε και ο περιφερειάρχης της Τοσκάνης, Εουτζένιο Τζάνι, καλώντας τους ιδιοκτήτες να επιδείξουν κοινωνική ευαισθησία.

Όπως υπογράμμισε, η κατοικία αποτελεί δικαίωμα και η κοινωνία οφείλει να προστατεύει ανθρώπους που βρίσκονται σε συνθήκες ιδιαίτερης ευαλωτότητας.

Η ανατροπή: «Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση να γίνει έξωση»

Το βράδυ της Τετάρτης, μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η υπόθεση, η δικηγόρος της ιδιοκτησίας, Κιάρα Μπεντιβένια, ανακοίνωσε ότι η Φράνκα μπορεί να παραμείνει στο διαμέρισμά της με το υφιστάμενο ενοίκιο.

Η δικηγόρος υποστήριξε ότι η ειδοποίηση που είχε λάβει η ηλικιωμένη αφορούσε τυπική καταγγελία της μίσθωσης λόγω λήξης του συμβολαίου και όχι πρόθεση αναγκαστικής απομάκρυνσής της.

«Είναι αλήθεια ότι στην επιστολή αναφερόταν πως το ακίνητο έπρεπε να παραδοθεί στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά η κόρη είχε λάβει διαβεβαιώσεις», εξήγησε η πλευρά της ιδιοκτησίας.

Μιλώντας στη La Nazione, η Μπεντιβένια υποστήριξε μάλιστα ότι είχε ενημερώσει την κόρη της ηλικιωμένης ήδη από τον Αύγουστο πως θα αποστελλόταν η τυπική ειδοποίηση λήξης της μίσθωσης.

Κατά την ίδια, σκοπός της διαδικασίας ήταν να προστατευθούν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών και να αποφευχθεί η αυτόματη μεταβίβαση της μίσθωσης σε κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας στο μέλλον.

Η δικηγόρος επέμεινε ότι δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση έξωσης της 94χρονης. Όσον αφορά το ενδεχόμενο αύξησης του μισθώματος στα 1.200 ευρώ, η ιδιοκτησία υποστήριξε ότι πρόκειται για ποσό που ανταποκρίνεται στις τιμές της τοπικής αγοράς.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η Φράνκα θα εξακολουθήσει να καταβάλλει τα 450 ευρώ που πληρώνει μέχρι σήμερα.

Η ανακούφιση της κόρης – «Φαίνεται πως όλα λύθηκαν»

Η θετική εξέλιξη έγινε γνωστή και στην οικογένεια της ηλικιωμένης. Σύμφωνα με τη La Nazione, η κόρη της Φράνκα εξέφρασε την ανακούφισή της για τις διαβεβαιώσεις που έλαβε.

«Προς το παρόν φαίνεται πως όλα έχουν λυθεί. Η μητέρα μου δεν θα χρειαστεί να φύγει», δήλωσε.

Η εξέλιξη αυτή βάζει, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ιδιοκτησίας, τέλος στον άμεσο κίνδυνο απομάκρυνσης της 94χρονης από το σπίτι της.

Nos pegaron por defenderla y a ella la sacaron a la fuerza de su casa, dejando toda su vida atrás, les gritamos que parasen, que su vida estaba en peligro con ese desahucio y ellos continuaron pegándonos.

Hoy Maricarmen nos deja pero su fuerza y su lucha está en todas nosotras. https://t.co/C6Zv7XBDUv — Sara Serrano 🔻 (@Sara_CSerrano) October 8, 2026

Η σύγκριση με τη Μαρίκαρμεν της Μαδρίτης

Η ιστορία της Φράνκα προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση στην Ιταλία επειδή θύμισε την υπόθεση της Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ (Maricarmen Abascal), μιας 87χρονης γυναίκας στην Ισπανία που είχε βρεθεί στο επίκεντρο μαζικών κινητοποιήσεων για το δικαίωμα στη στέγαση.

Η Μαρικάρμεν είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει το διαμέρισμα στη Μαδρίτη όπου κατοικούσε επί περίπου 70 χρόνια, όταν το ενοίκιό της αυξήθηκε από 500 σε 2.650 ευρώ τον μήνα.

Η υπόθεσή της εξελίχθηκε σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, προκαλώντας έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Η 87χρονη πέθανε την περασμένη εβδομάδα, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή της από το σπίτι της, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα.

Η ομοιότητα ανάμεσα στις δύο ιστορίες οδήγησε πολλά ιταλικά μέσα να χαρακτηρίσουν τη Φράνκα «Μαρικάρμεν της Φλωρεντίας».

Σε αντίθεση, ωστόσο, με τη δραματική έκβαση της ισπανικής υπόθεσης, η περίπτωση της 94χρονης Ιταλίδας φαίνεται πως οδηγείται σε θετικό αποτέλεσμα.

Η στεγαστική κρίση στη Φλωρεντία – Μία έξωση κάθε δύο ημέρες

Παρά τη θετική εξέλιξη για τη Φράνκα, η υπόθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η Φλωρεντία.

Σύμφωνα με την Corriere Fiorentino, στην πόλη καταγράφεται κατά μέσο όρο μία έξωση κάθε δύο ημέρες.

Από την έναρξη της θητείας της σημερινής δημοτικής διοίκησης, έχουν διατεθεί 72 κατοικίες για την αντιμετώπιση έκτακτων στεγαστικών αναγκών, επιπλέον των συνηθισμένων κατανομών κοινωνικής κατοικίας.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η περίπτωση της Φράνκα δεν είναι μεμονωμένη.

Ο γραμματέας της CGIL Φλωρεντίας, Μπερνάρντο Μαράσκο, ζήτησε μεγαλύτερες επενδύσεις στη δημόσια κατοικία και τη δημιουργία ενός κοινωνικού φορέα που θα υποστηρίζει πολίτες οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τη στέγη τους.

Από την πλευρά της, η Έρικα Καπαρίνι, εκπρόσωπος της CISL Φλωρεντίας-Πράτο, χαρακτήρισε την υπόθεση ενδεικτική μιας ευρύτερης κρίσης, εξαιτίας της οποίας ηλικιωμένοι, νέοι και εργαζόμενοι δυσκολεύονται ολοένα περισσότερο να παραμείνουν στην πόλη τους.

Η Φράνκα, πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες διαβεβαιώσεις της ιδιοκτησίας, θα μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή της ανάμεσα στις οικογενειακές φωτογραφίες και τις αναμνήσεις που συγκεντρώθηκαν στο ίδιο διαμέρισμα επί περισσότερες από έξι δεκαετίες.