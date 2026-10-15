Ινδονησία: Σώθηκαν από τα χέρια λαθρεμπόρων 22 θαλάσσιες χελώνες – Συγκινητικές εικόνες από την επιστροφή 20 εξ’ αυτών στον ωκεανό

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Είκοσι πράσινες θαλάσσιες χελώνες επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον, στα νερά του Μπαλί στην Ινδονησία, μετά τη διάσωσή τους από τις αρχές, οι οποίες εντόπισαν συνολικά 22 προστατευόμενα ζώα σε εγκαταλελειμμένο σκάφος, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα λαθρεμπορίας άγριας ζωής. Οι δύο υπόλοιπες χελώνες αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και παραμένουν υπό φροντίδα, μέχρι να μπορέσουν και αυτές να επιστρέψουν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (10/10), όταν η Διεύθυνση Αστυνομίας Υδάτων και Αέρος του Μπαλί εντόπισε ύποπτο σκάφος στα ανοιχτά του νησιού Σερανγκάν, κοντά στο Νότιο Ντενπασάρ. Το νησί είναι γνωστό και ως «Νησί των Χελωνών».

Οι αστυνομικοί είχαν λάβει πληροφορίες από πολίτες για πιθανή παράνομη διακίνηση προστατευόμενων ειδών στην περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες.

Την προσοχή τους τράβηξε ένα μπλε σκάφος, το οποίο διέφερε από τα συνηθισμένα αλιευτικά που δραστηριοποιούνται στα συγκεκριμένα νερά.

«Αυτό το σκάφος δεν ήταν ο τύπος αλιευτικού που επιχειρεί συνήθως στην περιοχή», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας του Μπαλί, Αριασάντι.

Οι ύποπτοι εγκατέλειψαν το σκάφος

Μετά την παρακολούθηση της περιοχής και τη διεξαγωγή έρευνας, οι αστυνομικοί συνεργάστηκαν με την Υπηρεσία Προστασίας Φυσικών Πόρων του Μπαλί (BKSDA) και εντόπισαν 22 πράσινες θαλάσσιες χελώνες, όλες ζωντανές, μέσα στο εγκαταλελειμμένο σκάφος.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ύποπτος για την παράνομη μεταφορά των ζώων εγκατέλειψε το σημείο όταν πληροφορήθηκε την άφιξη της αστυνομίας.

«Με βάση τα ευρήματα στον τόπο του περιστατικού, ο δράστης θεωρείται ότι διέφυγε μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Το σκάφος κατασχέθηκε ως αποδεικτικό στοιχείο και μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της αστυνομικής υπηρεσίας υδάτων του Μπαλί.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου συνεχίζονται.

Η συγκινητική επιστροφή στον ωκεανό

Μετά τη διάσωσή τους, οι 22 χελώνες μεταφέρθηκαν σε κοντινό κέντρο προστασίας της άγριας ζωής, όπου υποβλήθηκαν σε κτηνιατρικούς ελέγχους.

Όπως μετέδωσε το Associated Press, δύο από τα ζώα διαπιστώθηκε ότι ήταν άρρωστα και χρειάζονται θεραπεία πριν απελευθερωθούν.

Οι υπόλοιπες 20 χελώνες κρίθηκαν αρκετά υγιείς ώστε να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Την Τρίτη (13/10), αστυνομικοί τις μετέφεραν στην παραλία Σερανγκάν και τις απελευθέρωσαν στον ωκεανό, σε μια επιχείρηση που καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό.

Οι εικόνες δείχνουν τις θαλάσσιες χελώνες να επιστρέφουν στο νερό, ενώ σε άλλες φωτογραφίες αστυνομικοί τις καταβρέχουν προσεκτικά πριν από την απελευθέρωσή τους.

«Ελπίζουμε ότι κανείς δεν θα τολμήσει ξανά να αιχμαλωτίσει, να κρατήσει ή να εμπορευτεί αυτά τα προστατευόμενα είδη», δήλωσε ο Γκούστι Αγκούνγκ Πουρνάμα Γουιραχάντι, εκπρόσωπος της αστυνομίας υδάτων και αέρος του Μπαλί.

Indonesian authorities rescued 20 green sea turtles who returned to the ocean today. They were found in an alleged wildlife smuggler boat which was abandoned after smugglers fled a police raid. https://t.co/3n2y00pSmJ — Euronews Earth (@euronewsgreen) October 14, 2026

Υπό προστασία οι θαλάσσιες χελώνες στην Ινδονησία

Οι θαλάσσιες χελώνες προστατεύονται από τη νομοθεσία της Ινδονησίας για τη διατήρηση της φύσης και την αλιεία ήδη από το 1990.

Παρότι η προστασία τους παραμένει απαραίτητη, τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος στην κατάσταση διατήρησης της πράσινης θαλάσσιας χελώνας.

Σύμφωνα με το Turtle Foundation, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) αναταξινόμησε το είδος το 2025, μεταφέροντάς το από την κατηγορία των απειλούμενων με εξαφάνιση στην κατηγορία της ελάχιστης ανησυχίας.

Η επιχείρηση στο Μπαλί ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων ειδών από την παράνομη αιχμαλωσία και το εμπόριο άγριας ζωής, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την απόπειρα λαθρεμπορίας.