Τίρανα: Μολότοφ, καμένα κτίρια και δεκάδες τραυματίες – Ράμα: «Οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές, όχι με επαναστάσεις»

Σε μια από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις της 13χρονης διακυβέρνησής του βρίσκεται αντιμέτωπος ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στα Τίρανα έχουν εξελιχθεί σε βίαιες συγκρούσεις, με 89 τραυματίες, ανάμεσά τους 61 αστυνομικούς. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, η πρωτεύουσα γίνεται πεδίο οδομαχιών, με μολότοφ, δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, ενώ κυβερνητικά κτίρια και τράπεζες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Ράμα απορρίπτει κατηγορηματικά τις εκκλήσεις για παραίτηση, απαντώντας πως «οι κυβερνήσεις αλλάζουν με δημοκρατικές εκλογές» και όχι με επαναστάσεις. Στο επίκεντρο της κοινωνικής έκρηξης βρίσκεται ένα τουριστικό σχέδιο ύψους 4 δισ. ευρώ που προωθεί ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και η αυξανόμενη οργή των νέων για τη διαφθορά και την κατάσταση της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έλενα Σμιθ στον Guardian, οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν τον Ιούνιο με αφορμή την αμφιλεγόμενη τουριστική επένδυση στις ακτές της Αλβανίας, έχουν πλέον εξελιχθεί σε ευρύτερη εξέγερση κατά της κυβέρνησης, με τους φοιτητές να αναλαμβάνουν αυτή την εβδομάδα πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η κλιμάκωση της έντασης αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πολιτική δοκιμασία για τον Ράμα, ο οποίος εξασφάλισε ιστορική τέταρτη θητεία στις εκλογές του 2025, έχοντας θέσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας στο επίκεντρο της πολιτικής του.

Ράμα: «Πέρυσι είχαμε εκλογές, όχι επανάσταση»

Την Πέμπτη (15/10), ο Αλβανός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την εξουσία, παρά τις αυξανόμενες πιέσεις.

«Οι κυβερνήσεις αλλάζουν μέσω δημοκρατικών εκλογών. Πέρυσι είχαμε εκλογές, όχι επανάσταση», δήλωσε, απαντώντας στα αιτήματα των φοιτητών για την παραίτησή του.

Οι δηλώσεις του στο Reuters έγιναν λίγες ώρες πριν ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις έξω από το υπουργείο Παιδείας, όπου νεαροί διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού.

«Η ευθύνη μου είναι να ακούω, να αντιμετωπίζω τις δικαιολογημένες ανησυχίες και να συνεχίσω να οδηγώ την Αλβανία μπροστά», υποστήριξε ο Ράμα.

Κατά τον ίδιο, η παραίτησή του θα ισοδυναμούσε με «προδοσία» απέναντι στους πολίτες που του έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν θα επιτρέψω στη βία να εκτροχιάσει το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας», τόνισε.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.

Κατεστραμμένες βιτρίνες, καμένα κτίρια και 89 τραυματίες

Η εικόνα των Τιράνων το πρωί της Πέμπτης ήταν ενδεικτική της έντασης που επικράτησε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι κάτοικοι αντίκρισαν σπασμένες βιτρίνες, κατεστραμμένους φωτεινούς σηματοδότες και ζημιές σε δημόσια κτίρια, ενώ κυβερνητικές εγκαταστάσεις και τράπεζες είχαν πυρποληθεί ή λεηλατηθεί.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις, περίπου 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν στα επεισόδια, εκ των οποίων οι 61 ήταν αστυνομικοί.

Η βία κορυφώθηκε την Τετάρτη (14/10), όταν κουκουλοφόρος διαδηλωτής εκτόξευσε βόμβα μολότοφ εναντίον του κτιρίου του Κολεγίου της Ευρώπης στην αλβανική πρωτεύουσα.

Την επόμενη ημέρα, ο Ράμα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού ιδρύματος, οι οποίες είχαν υποστεί ζημιές από τη φωτιά.

«Οι φοιτητές είναι το μέλλον. Είναι εκείνοι που κοιτούν μπροστά, που θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο και γρηγορότερα», δήλωσε.

Στη συνέχεια, ωστόσο, καταδίκασε τις καταστροφές.

«Σήμερα, αυτά είναι τα ερείπια που άφησαν χέρια τα οποία δεν είναι και δεν μπορούν ποτέ να είναι χέρια φοιτητών. Είναι τα χέρια εκείνων που προσπαθούν να τραβήξουν την Αλβανία προς τα κάτω κάθε φορά που εκείνη προσπαθεί να σηκωθεί», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε πρόθυμος να συζητήσει με τους νέους το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι βανδαλισμοί δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτοί.

Η «επανάσταση των φλαμίνγκο» που άναψε τη σπίθα

Η σημερινή αναταραχή έχει τις ρίζες της σε μια περιβαλλοντική διαμάχη που εξελίσσεται εδώ και σχεδόν πέντε μήνες.

Από τον Ιούνιο, διαδηλωτές συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το γραφείο του Ράμα, αντιδρώντας σε ένα μεγάλο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης που προωθεί ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η επένδυση προβλέπει την κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε τμήματα της παρθένας αλβανικής ακτογραμμής, τα οποία θεωρούνται περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και περιβαλλοντικής αξίας.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το ακατοίκητο νησί Σαζάν, στην Αδριατική.

Οι κινητοποιήσεις απέκτησαν την ονομασία «επανάσταση των φλαμίνγκο», λόγω των ανησυχιών ότι η τουριστική ανάπτυξη θα μπορούσε να απειλήσει την άγρια ζωή, τους πληθυσμούς των συγκεκριμένων πτηνών και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιοχής.

Αρχικά, οι διαμαρτυρίες ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, συγκεντρώνοντας άλλοτε μικρότερο και άλλοτε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών.

Ωστόσο, παρά τη σταθερή παρουσία των διαδηλωτών στους δρόμους, η κυβέρνηση δεν υπαναχώρησε.

Ο Ράμα έχει υπερασπιστεί την επένδυση, χαρακτηρίζοντάς την «δώρο» για την Αλβανία, υποστηρίζοντας ότι θα τονώσει την οικονομία, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα αναδείξει τη χώρα σε προορισμό πολυτελούς τουρισμού.

Government buildings torched in violent Albanian protests. Protesters and riot police clashed in Tirana as thousands of demonstrators rallied for better university conditions and demanded Prime Minister Edi Rama’s resignation https://t.co/wgmy70NTzI https://t.co/Ep6uO5bQF8 — AFP News Agency (@AFP) October 15, 2026

Η επένδυση των 4 δισ. ευρώ και το μεγάλο στοίχημα του Κούσνερ

Το σχέδιο που υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ θα μπορούσε, εφόσον υλοποιηθεί στο προβλεπόμενο εύρος του, να φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γνωρίσει η Αλβανία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο γαμπρός του Τραμπ αναφέρθηκε δημόσια στους κινδύνους αλλά και στις προσδοκίες που συνδέονται με την επένδυση.

Όπως παραδέχθηκε, ο ίδιος και η επενδυτική του εταιρεία, Affinity Partners, «ποντάρουν σε μια χώρα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ έργο τέτοιας κλίμακας».

«Δεν υπάρχουν εγγυήσεις», δήλωσε.

«Αναλαμβάνουμε αυτό το ρίσκο επειδή πιστεύουμε στην Αλβανία και στους Αλβανούς. Εάν το έργο πετύχει, θα αντιπροσωπεύει επένδυση περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ και θα δημιουργήσει σημαντικές θέσεις εργασίας, οικονομική δραστηριότητα και διεθνή προβολή για την Αλβανία», πρόσθεσε.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ωστόσο, αμφισβητούν ότι τα οφέλη θα κατανεμηθούν στο σύνολο της κοινωνίας.

Ο Αλεξάντερ Τράιτσε, επικεφαλής της οργάνωσης Protection and Preservation of Natural Environment in Albania, υποστήριξε ότι πολλοί πολίτες εξακολουθούν να θεωρούν πως η επένδυση θα ωφελήσει κυρίως την οικονομική και πολιτική ελίτ.

«Η οργή για το σχέδιο του Κούσνερ προετοίμασε το έδαφος για τη βία που βλέπουμε σήμερα, επειδή μέρα με τη μέρα οι διαδηλωτές βρίσκονταν αντιμέτωποι με την αλαζονεία μιας κυβέρνησης που αρνούνταν να τους ακούσει ή να υποχωρήσει έστω και λίγο», δήλωσε.

«Οι νέοι δεν πιστεύουν ότι η Αλβανία πρέπει να είναι προς πώληση»

Η συμμετοχή των φοιτητών άλλαξε τη δυναμική των κινητοποιήσεων, καθώς στο περιβαλλοντικό ζήτημα προστέθηκαν αιτήματα για καλύτερη εκπαίδευση, αναβαθμισμένες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και περισσότερες ευκαιρίες για τη νέα γενιά.

Ο Αφρίμ Κράσνικι, διευθυντής του Αλβανικού Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών στα Τίρανα, εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε σημείο καμπής.

«Οι νέοι Αλβανοί έχουν κουραστεί από όλη αυτή τη διαφθορά, έχουν κουραστεί από όλη αυτή την αλαζονεία. Θέλουν να ζήσουν σε μια καλύτερη χώρα και δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν βία», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση είχε περισσότερο από τέσσερις μήνες στη διάθεσή της για να συνομιλήσει με τους ανθρώπους που διαδήλωναν καθημερινά.

«Αντί γι’ αυτό, επέλεξε να τους υποτιμήσει και να τους απορρίψει. Και τώρα οι φοιτητές συμμετέχουν, ενώ φαίνεται πως έχουν αποκτήσει το πάνω χέρι», εκτίμησε.

Ο πολιτικός αναλυτής σημείωσε ότι για πρώτη φορά άκουσε νέους να δηλώνουν πως είναι διατεθειμένοι ακόμη και να τραυματιστούν ή να φυλακιστούν, εάν θεωρήσουν ότι αυτό είναι το τίμημα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι επιδιώξεις της νέας γενιάς δεν ταυτίζονται απόλυτα με εκείνες των αρχικών διαδηλωτών της «επανάστασης των φλαμίνγκο».

«Τα αιτήματά τους είναι πολύ διαφορετικά. Θέλουν καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερα πανεπιστημιακά κτίρια, μια κοινωνία που να τους προσφέρει ελπίδα. Επίσης, δεν πιστεύουν ότι η Αλβανία πρέπει να είναι προς πώληση», ανέφερε.

Η δύσκολη θέση του Ράμα και το αβέβαιο πολιτικό σκηνικό

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κοινωνική υπομονή απέναντι στη σοσιαλιστική κυβέρνηση φαίνεται να δοκιμάζεται, ύστερα από 13 χρόνια στην εξουσία.

Ο ίδιος ο Ράμα είχε αναδειχθεί πολιτικά μέσα από ένα κίνημα διαμαρτυρίας, πριν από περίπου τρεις δεκαετίες, όταν είχε επικρίνει την πρώτη μετακομμουνιστική κυβέρνηση της Αλβανίας και είχε βρεθεί αντιμέτωπος με την κρατική βία.

Σήμερα, καλείται να διαχειριστεί ένα κίνημα που αμφισβητεί τη δική του διακυβέρνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι φοιτητικές κινητοποιήσεις επεκτείνονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γαλλία.

Ο Αφρίμ Κράσνικι επισημαίνει ότι η κατάσταση έχει γίνει ιδιαίτερα απρόβλεπτη.

«Πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα φτάσαμε σε ένα σημείο καμπής», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Κανείς δεν μπορεί να πει τι θα ακολουθήσει».

Με την κυβέρνηση να επιμένει στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας και τους διαδηλωτές να ζητούν ουσιαστικές αλλαγές στην εκπαίδευση, στην οικονομία και στον τρόπο διακυβέρνησης, η αντιπαράθεση έχει πλέον ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια μιας διαφωνίας για μια τουριστική επένδυση.

Η «επανάσταση των φλαμίνγκο», που ξεκίνησε με στόχο την προστασία μιας παρθένας ακτογραμμής, έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη κοινωνική και πολιτική αναμέτρηση, με την επόμενη ημέρα να παραμένει αβέβαιη.