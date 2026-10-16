Δημήτρης Καπουράνης: Η αγωνία να μην επιστρέψει στο παρελθόν και η αλήθεια του για την τηλεόραση

Ο Δημήτρης Καπουράνης παραχώρησε συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino, αποκαλύπτοντας τις αγωνίες του στα πρώτα βήματα της υποκριτικής και την επιθυμία του να μην επιστρέψει στο παρελθόν. Εξέφρασε την ηρεμία και ασφάλεια που νιώθει σήμερα προσωπικά και επαγγελματικά, ενώ μίλησε για τις συνειδητές τηλεοπτικές του επιλογές σε mainstream παραγωγές, παρά το αισθητικό άγχος που του προκαλεί η τηλεόραση.

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Δημήτρης Καπουράνης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Καπουράνης παραδέχτηκε πως, όταν ξεκινούσε, ένιωθε έντονο άγχος και πίεση, καθώς το βασικό του μέλημα ήταν να παραμείνει στον χώρο της υποκριτικής.
  • Σήμερα, ωστόσο, δηλώνει πως έχει κατακτήσει μια μεγαλύτερη αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.
  • Αναφερόμενος στις τηλεοπτικές του επιλογές, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως έχει συμμετάσχει συνειδητά σε mainstream παραγωγές, αλλά παραδέχθηκε ότι «πολλές φορές η τηλεόραση με τρομάζει αισθητικά. Και δικές μου σκηνές».

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Με αφορμή τη θεατρική του παρουσία σε δύο παραστάσεις, ο Δημήτρης Καπουράνης παραχώρησε συνέντευξη στο ΒΗΜΑgazino και τη δημοσιογράφο Έρη Βαρδάκη, μιλώντας για τις αγωνίες των πρώτων του βημάτων, την επαγγελματική του διαδρομή και τις επιλογές που έχει κάνει μέχρι σήμερα.

Ο νεαρός ηθοποιός παραδέχτηκε πως, όταν ξεκινούσε, ένιωθε έντονο άγχος και πίεση, καθώς το βασικό του μέλημα ήταν να καταφέρει να παραμείνει στον χώρο της υποκριτικής.

«Υπήρξε η ένταση, το άγχος, η φιλοδοξία. Μάλλον, δεν ξέρω εάν ήταν ακριβώς φιλοδοξία. Αυτό που ήθελα πραγματικά ήταν να μη γυρίσω πίσω. Να μην ξαναδουλέψω σε μπαρ ή να τελειώσω το Πολυτεχνείο εξ ανάγκης. Γεννήθηκε έτσι μέσα μου μια ένταση που με ακολουθούσε και υποκριτικά, αλλά και στην καθημερινότητα μου, αφήνοντας κομμάτι της πραγματικής μου ζωής πίσω», εξομολογήθηκε.

Σήμερα, ωστόσο, δηλώνει πως έχει κατακτήσει μια μεγαλύτερη αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Πλέον, έχω βρεθεί σε ένα σημείο όπου και προσωπικά και επαγγελματικά νιώθω ήρεμος, ασφαλής. Έχω χώρο για τους ανθρώπους γύρω μου, για τη σχέση μου, για να νιώσω πλήξη ενίοτε. Ήμουν τυχερός γιατί κατάφερα να βρεθώ σχετικά νωρίς σε μια λειτουργία ασφαλείας. Να πω ότι θέλω να βελτιώσω κάποια πράγματα στη ζωή μου. Να κάνω ψυχοθεραπεία. Να γράψω. Δεν γίνεται, νομίζω, να εμπλουτίσεις την τέχνη σου εάν ενίοτε δεν αποσυνδέεσαι από αυτήν».

Αναφερόμενος στις τηλεοπτικές του επιλογές, ο Δημήτρης Καπουράνης ξεκαθάρισε πως έχει συμμετάσχει συνειδητά σε mainstream παραγωγές, όπως «Τα καλύτερά μας χρόνια» της ΕΡΤ και το «Ναυάγιο» του MEGA.

«Το έπραξα πολύ συνειδητά, τόσο για τον βιοπορισμό μου όσο και για την προβολή του ονόματος μου, πρόκειται και για δουλειές που σέβομαι. Δεν κρύβω, όμως, ότι πολλές φορές η τηλεόραση με τρομάζει αισθητικά. Και δικές μου σκηνές», παραδέχθηκε.

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