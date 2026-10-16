Europa League: Καταιγιστική Μπενφίκα, τεσσάρα της Μίλαν και δραματικό «διπλό» της Γιουβέντους, δείτε τα γκολ

Με πλούσιο θέαμα, εντυπωσιακές επιδόσεις και αναμετρήσεις που κρίθηκαν μέχρι τα τελευταία λεπτά συνεχίστηκε η League Phase του Europa League.

Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές πανηγύρισε η Μπενφίκα, η οποία κυριάρχησε απέναντι στη Σέλτικ και έφτασε σε ευρεία επικράτηση με 4-1 στο «Ντα Λουζ». Οι Πορτογάλοι διεύρυναν παράλληλα το αήττητο εντός έδρας σερί τους στη διοργάνωση στα 12 παιχνίδια.

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Γιον Ντουράν, που σημείωσε δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κολομβιανός άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 5′, ενώ ο Μπαχ στο 23′ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους. Ο Ντουράν ευστόχησε ξανά από την άσπρη βούλα στο 35′, διαμορφώνοντας το 3-0.

Η Σέλτικ προσπάθησε να αντιδράσει μετά την ανάπαυλα και μείωσε στο 63′ με κεφαλιά του Καμίλο Ντουράν, ενώ είχε και προσπάθειες που σταμάτησαν στα δοκάρια. Ωστόσο, ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 67′, έβαλε τη σφραγίδα του στο παιχνίδι, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1 στο 89′. Για τον Έλληνα διεθνή, αυτό ήταν το 15ο γκολ του σε ισάριθμες εμφανίσεις.

Με εμφατικό τρόπο πέρασε από την Αυστρία η Μίλαν, επικρατώντας με 4-0 της Σάλτσμπουργκ, σε μια αναμέτρηση που είχε ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Άλφατζο Σισέ.

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής άνοιξε το σκορ στο 15′ και διπλασίασε τα προσωπικά του τέρματα στο 32′. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, στο 49′, ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση των Ιταλών. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ράμος στο 72′.

Εξίσου επιβλητική ήταν η εμφάνιση της Λεβερκούζεν, η οποία επικράτησε με 4-0 της Λεχ Πόζναν στην Πολωνία. Ο Σικ ευστόχησε δύο φορές από το σημείο του πέναλτι, στο 29′ και στο 41′, ενώ ο Τίλμαν είχε ενδιάμεσα ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 3-0, στο 32′. Το τέταρτο γκολ των Γερμανών σημείωσε ο Μάσα στο 89′.

Με δραματικό τρόπο έφτασε στη δεύτερη νίκη της στη League Phase η Γιουβέντους, η οποία επικράτησε 2-1 της Θέλτα στο Βίγκο, χάρη σε γκολ του Κολό Μουανί στις καθυστερήσεις.

Οι Ισπανοί μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και πήραν το προβάδισμα στο 18′ με τον Ούγκο Άλβαρεθ, ύστερα από εξαιρετική συνεργασία και ασίστ του Σβέντμπεργκ. Η Γιουβέντους αναζήτησε την απάντηση, αλλά δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που δημιούργησε στο πρώτο μέρος.

Η πίεση των φιλοξενούμενων απέδωσε καρπούς στο 58′, όταν ο Βόλτεμαντε εκμεταλλεύτηκε λάθος του Μάρκος Αλόνσο και ισοφάρισε σε 1-1. Η Θέλτα προσπάθησε να απειλήσει στην αντεπίθεση, όμως στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Καμπιάσο έβγαλε τη σέντρα και ο Κολό Μουανί με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή, χαρίζοντας ένα πολύτιμο τρίποντο στη «Γηραιά Κυρία».

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Ομόνοια στη Σλοβενία, καθώς επικράτησε με 3-0 της Τσέλιε, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Η κυπριακή ομάδα απέκτησε προβάδισμα στο 16′ με τον Μόντνορ και διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Στο 59′, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς διεύρυνε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων, ενώ ο Κουλιμπαλί στο 84′ έβαλε τέλος στις ελπίδες της Τσέλιε, διαμορφώνοντας το τελικό 0-3.

Σε ένα από τα πιο θεαματικά παιχνίδια της αγωνιστικής, η Λυών επικράτησε με 3-2 της Κρίσταλ Πάλας, διατηρώντας το προβάδισμα παρά την πίεση των Άγγλων στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Τολισό έδωσε προβάδισμα στους Γάλλους μόλις στο 8′, ενώ ο Νουαμά σκόραρε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους για το 2-0. Η Κρίσταλ Πάλας μείωσε στο 60′ με τον Πίνο, αλλά ο Σουλτς στο 76′ έδωσε ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων στη Λυών. Το γκολ του Καμάντα στο 81′ διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χωρίς να ακολουθήσει η ισοφάριση για τους φιλοξενούμενους.

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της στη διοργάνωση κατέκτησε η Μπεσίκτας, η οποία πέρασε με 3-2 από την έδρα της Χόφενχαϊμ, επιβεβαιώνοντας το θετικό ξεκίνημά της μετά την τεσσάρα επί της Μαρσέιγ στην πρεμιέρα.

Οι Τούρκοι προηγήθηκαν στο 60′ με τον Μουρίγιο, όμως οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν οκτώ λεπτά αργότερα με τον Ασλάνι. Στη συνέχεια, ο Νοτιοκορεάτης Χιέον Γκιου ανέλαβε δράση, βρίσκοντας δίχτυα στο 72′ και στο 79′ και δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Η Χόφενχαϊμ μείωσε στο 87′ με τον Μακίντα, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα, παραμένοντας χωρίς βαθμό μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Την πρώτη εντός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ιστορίας της συνδύασε με νίκη η Μπόρνμουθ, η οποία επικράτησε με 3-0 της Στουρμ Γκρατς και συνέχισε την εξαιρετική πορεία της στη διοργάνωση.

Ο Εβανίλσον άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 43′, ενώ ο Ράγιαν στο 76′ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους Άγγλους. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Ροντρίγκες ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Η Μπόρνμουθ είχε προηγουμένως πανηγυρίσει σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ και επιβεβαίωσε ότι αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της διοργάνωσης.

Με γκολ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων η Ντινάμο Ζάγκρεμπ έκαμψε την αντίσταση της Άντερλεχτ, επικρατώντας 1-0 και φτάνοντας τις δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Το παιχνίδι έδειχνε να οδηγείται στην ισοπαλία, όμως ο Μπέλιο ευστόχησε σε πέναλτι στο 90’+5 και χάρισε το τρίποντο στους Κροάτες, αφήνοντας τους Βέλγους χωρίς βαθμό.

Ανατροπή στο φινάλε πέτυχε και η Σάντερλαντ, η οποία νίκησε 2-1 την Τορεένσε στην Πορτογαλία. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 37′ με τον Βόλνεϊ, αλλά ο Αχόκα έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 67′. Τη νίκη στους Άγγλους έδωσε ο Σαντικί στο 90’+3.

Η Γιαγκελόνια αντέδρασε αποτελεσματικά μετά το αρχικό προβάδισμα της Αραράτ-Αρμενία και επικράτησε 3-1 στην Πολωνία. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 11′ με τον Μπανζάκι, αλλά ο Γιόζβιακ ισοφάρισε δύο λεπτά αργότερα. Ο Κονσεϊσάο ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 38′, ενώ ο Σόου διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 51′.

Στη δεύτερη νίκη της έφτασε και η Φερεντσβάρος, η οποία επικράτησε 2-1 της Βικτόρια Πλζεν στην Ουγγαρία. Ο Ζακάριασεν σκόραρε στο 49′ και στο 81′ με πέναλτι, δίνοντας σαφές προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η τσεχική ομάδα μείωσε στο 90′ με τον Βισίνσκι, χωρίς να καταφέρει να πάρει κάτι περισσότερο από την αναμέτρηση.

Η Άλκμααρ επικράτησε 2-1 της Χάποελ Μπερ Σεβά, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο τέταρτο. Ο Κόοπμαϊνερς έδωσε το προβάδισμα στους Ολλανδούς στο 49′, ο Φόρσον ισοφάρισε για τους Ισραηλινούς στο 55′, αλλά ο Μέερντινκ στο 77′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ισόπαλες με 1-1 ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Σεν Ζιλουάζ – Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ και Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας. Στο Βέλγιο, ο Τουριέντες έδωσε προβάδισμα στους Ισπανούς στο 46′, όμως ο Κεϊτά ισοφάρισε στο 88′. Στην Πράγα, ο Αλκοσέρ σκόραρε στο 56′ για τους γηπεδούχους, αλλά ο Όλσεν έσωσε τον βαθμό για τη Λίλεστρομ στο 90’+1.

Στην Ολλανδία, η Λέφσκι Σόφιας προηγήθηκε στο 35′ με τον Ρεϊνάλντο, αφού είχε προηγηθεί ακυρωθέν γκολ, όμως η Ναϊμέγκεν ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και ισοφάρισε στο 64′ με τον Τσέρι. Έτσι, οι δύο ομάδες κατέκτησαν τον πρώτο τους βαθμό στη League Phase.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάλτσμπουργκ – Μίλαν 0-4

Τορεένσε – Σάντερλαντ 1-2

Τσέλιε – Ομόνοια 0-3

Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1

Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ 1-1

Λυών – Κρίσταλ Πάλας 3-2

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Σοσιεδάδ 1-1

Λεχ Πόζναν – Λεβερκούζεν 0-4

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν 2-1

Ρεν – ΟΦΗ 2-1

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ 1-0

Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας 1-1

Θέλτα – Γιουβέντους 1-2

Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας 2-3

Γιαγκελόνια – Αραράτ Αρμένια 3-1

Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατς 3-0

Μπενφίκα – Σέλτικ 4-1

Η βαθμολογία