Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τις Βρυξέλλες: «Όλοι μας στην Ευρώπη θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος»

Στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες παρευρίσκεται σήμερα και αύριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα έχει σειρά επαφών προκειμένου να ζητήσει βοήθεια από τους ευρωπαίους εταίρους.

«Όλοι μας στην Ευρώπη θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρόκειται για ένα ταξίδι κρίσιμης σημασίας για τον ίδιο καθώς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να του έχει γυρίσει την πλάτη μετά την συμφωνία του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν για την τμηματική προμήθεια 4,8 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου.

«Βρίσκομαι ήδη στις Βρυξέλλες με την ομάδα μου για να συμμετάσχω στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να πραγματοποιήσω συνομιλίες με τους εταίρους μας», ανέφερε στο μήνυμά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Για σήμερα (15/10) έχουν προγραμματιστεί σημαντικές συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρόεδρο της Γαλλίας και τους πρωθυπουργούς της Πολωνίας, της Δανίας και του Βελγίου. Θα έχω επίσης ακρόαση με τον Βασιλιά Φίλιππο του Βελγίου», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να προσθέσει: «Αύριο (16/10) έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με τους πρωθυπουργούς της Ουγγαρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας».

«Όλοι μας στην Ευρώπη θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Και για να συμβεί αυτό, χρειάζονται ισχυρά μηνύματα – περισσότερη πραγματική πίεση στη Ρωσία και περισσότερη αμυντική υποστήριξη προς την Ουκρανία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα να δράσουμε από κοινού για να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές», υπογράμμισε στο μήνυμα του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο μεταξύ, στο έδαφος της Ουκρανίας συνεχίζεται το σφυροκόπημα. Σε τελευταία ενημέρωση από το πολεμικό μέτωπο, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε έξι ρωσικά μαχητικά- βομβαρδιστικά τύπου Su – 34M κατά την διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στο αεροδρόμιο Μπορισογκλέμπσκ που βρίσκεται στην περιφέρεια Βαρόνεζ της Ρωσίας.

Σε ανακοίνωσή του που ανάρτησε στην εφαρμογή Telegram «το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού επιβεβαίωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές διαφορετικού βαθμού και στα έξι αεροσκάφη». Επίσης, δορυφορικές φωτογραφίες που ελήφθησαν σήμερα και επιβεβαιώθηκαν από το Reuters δείχνουν τα αποδεικτικά στοιχεία της καταστροφής στο εν λόγω αεροδρόμιο.

Το πλήγμα είναι σημαντικό για την ουκρανική πλευρά, καθώς τα ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου SU – 34M είναι μεγάλα μαχητικά – βομβαρδιστικά, που στοιχίζουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια το καθένα και χρησιμοποιούνται συχνά από τη Ρωσία για τη ρίψη βομβών ολίσθησης στις ουκρανικές πόλεις κοντά στην γραμμή του μετώπου.