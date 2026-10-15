Σέρρες: Συνελήφθη 28χρονος «ποντικός» για 9 διαρρήξεις σε σπίτια μέσα σε 3 μήνες

Η ΕΛΑΣ συνέλαβε έναν 28χρονο σεσημασμένο διαρρήκτη στις Σέρρες, σχηματίζοντας δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές σε εννέα σπίτια που τελέστηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2026. Ο συλληφθείς φέρεται να δρούσε με συνεργούς, χρησιμοποιώντας κλεμμένο όχημα, ενώ η λεία από τις διαρρήξεις ανέρχεται σε 4.700 ευρώ και κοσμήματα αξίας 11.500 ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των συνεργών και την ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεσημασμένος διαρρήκτης βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, με την ΕΛΑΣ να εξιχνιάζει εννέα διαρρήξεις σπιτιών, στις Σέρρες.
  • Στις Σέρρες, ο 28χρονος φέρεται να παραβίαζε εισόδους σπιτιών ή αναρριχόταν σε μπαλκόνια, αφαιρώντας συνολικά 4.700 ευρώ και κοσμήματα αξίας 11.500 ευρώ.
  • Ο δράστης φέρεται να διέπραξε τις διαρρήξεις μαζί με συνεργούς του, χρησιμοποιώντας κλεμμένο όχημα, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας, συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των συνεργών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σεσημασμένος διαρρήκτης που είχε κάνει «επάγγελμα» τις ληστείες και τις διαρρήξεις, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας. Η ΕΛΑΣ, έπειτα από έρευνα, εξιχνίασε εννέα διαρρήξεις σπιτιών στις Σέρρες, που είχαν τελεστεί από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2026.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, σε βάρος 28χρονου, για διακεκριμένες κλοπές. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 28χρονος φέρεται να παραβίαζε τις εισόδους των σπιτιών ή αναρριχόταν στα μπαλκόνια διαμερισμάτων, απ’ όπου αποκτούσε πρόσβαση στο εσωτερικό «ανοίγοντας» μπαλκονόπορτες ή παράθυρα.

Σε πέντε από τις οκτώ διαρρήξεις, φέρεται να αφαίρεσε συνολικά 4.700 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και ρολόγια αξίας 11.500 ευρώ, σύμφωνα με τις δηλώσεις των παθόντων. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Οργανωμένη δράση

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, o άνδρας μαζί με συνεργούς του, χρησιμοποιούσαν όχημα, που είχε κλαπεί από περιοχή της Θεσσαλονίκης, στις 7 Ιανουαρίου 2025.

Το όχημα εντοπίστηκε στις 10 Ιανουαρίου 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι έφερε πινακίδα κυκλοφορίας, η οποία είχε αφαιρεθεί δύο ημέρες νωρίτερα, από περιοχή των Σερρών.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση των συνεργών του άνδρα, αλλά και τη διερεύνηση ενδεχόμενης εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

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