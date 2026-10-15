Κυψέλη: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι σε 18χρονο μαθητή – Έχει τραύμα στον πνεύμονα – ΒΙΝΤΕΟ

Η αιματηρή επίθεση σε δύο αλλοδαπούς μαθητές νυχτερινού λυκείου στην Κυψέλη το απόγευμα της Δευτέρας καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο. Ένας 18χρονος μαθητής αιγυπτιακής καταγωγής τραυματίστηκε σοβαρά στον πνεύμονα από επίθεση με μαχαίρι από ομάδα περίπου 15 ανηλίκων και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ οι αστυνομικές αρχές αξιοποιούν το βίντεο για την ταυτοποίηση των δραστών

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αιματηρή επίθεση σε δύο μαθητές νυχτερινού λυκείου στην Κυψέλη: Ένας 18χρονος αλλοδαπός μαθητής τραυματίστηκε πισώπλατα με μαχαίρι από ομάδα περίπου 15 ανηλίκων.
  • Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τραύμα στον πνεύμονα.
  • Οι αστυνομικές αρχές αξιοποιούν το βίντεο από την επίθεση, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους εμπλεκόμενους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η αιματηρή επίθεση σε δύο μαθητές νυχτερινού λυκείου στην Κυψέλη το απόγευμα της Δευτέρας καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο. Οι στιγμές βίας απαθανατίζονται στο οπτικό υλικό. Η ομάδα των περίπου 15 ανηλίκων επιτέθηκε στους δύο αλλοδαπούς έξω από το σχολικό συγκρότημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο μαθητές είχαν μεταβεί κατά τη διάρκεια του διαλείμματος σε κοντινό μίνι μάρκετ και επέστρεφαν στο σχολείο, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ομάδα των νεαρών. Οι δράστες τούς πλησίασαν και άρχισαν να τους χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές.

Ο ένας από τους δύο μαθητές κατάφερε να απομακρυνθεί προς το σχολείο, προσπαθώντας να ξεφύγει από την επίθεση. Ωστόσο, ένας από τους νεαρούς φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε πισώπλατα τον άλλο 18χρονο, αιγυπτιακής καταγωγής.

Σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ο 18χρονος

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο μαθητή μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τραύμα στον πνεύμονα.

Οι αστυνομικές αρχές αξιοποιούν το βίντεο από την επίθεση, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους εμπλεκόμενους. Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews oι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους και το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ενώ δόθηκαν και φωτογραφίες από τον σοβαρό τραυματισμό του νεαρού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξακρίβωση των συνθηκών της αιματηρής συμπλοκής και τον εντοπισμό των δραστών.

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