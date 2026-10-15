Συνάντηση ζητεί ο Χάρης Δούκας με την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών για τις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης

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Απαντήσεις ζητεί ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας από την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών αναφορικά με τις πληγείσες πολυκατοικίες στην Κυψέλη από την δραστηριότητα του μετροπόντικα.

Σε επιστολή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας επισημαίνει ότι «οι αυτοψίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων σε ορισμένες πολυκατοικίες» και συνεπώς ζητεί νέα συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα και στον υφυπουργό Νικόλαο Ταχιάο, παρουσία των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των κατοίκων, της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας.

Αναλυτικά η επιστολή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα

«Κύριοι Υπουργοί,

Η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα συνεχίζουν να κυριαρχούν στους πολίτες που κατοικούν στις πληγείσες πολυκατοικίες της Κυψέλης.

Οι αυτοψίες του ΤΕΕ αποδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων σε ορισμένες πολυκατοικίες, τα οποία απαιτούν άμεσες και σοβαρές παρεμβάσεις.

Η αποκατάσταση των ζημιών και στις υπόλοιπες πολυκατοικίες δεν έχει προχωρήσει.

Επίσης οι σχεδιασμοί για την επανεκκίνηση των εργασιών του μετρό δεν έχουν συζητηθεί με τους κατοίκους και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν θα δημιουργηθούν νέα μεγαλύτερα προβλήματα.

Για τους λόγους αυτούς είναι επιβεβλημένη μια συνάντησή μας το ταχύτερο δυνατόν, με την παρουσία των εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των κατοίκων, της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και της κατασκευάστριας εταιρείας.

Συνάντηση στην οποία θα συζητηθούν όλα τα ανωτέρω προβλήματα, ώστε να υπάρξουν χρονοδιαγράμματα και εγγυήσεις ασφάλειας για τους κατοίκους, αλλά και να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών».