Άγρια κόντρα Φλωρίδη-Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη: «Δεν υπήρξε ξυλόλιο, αλλά υπήρξε η απάτη σας» – «Είστε μπαζωματής»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, απάντησε σε υψηλούς τόνους στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία επιχειρούν να επαναφέρουν τις θεωρίες περί ξυλολίου, για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η τοποθέτηση του υπουργού ακολούθησε την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου, να πλησιάσει τα υπουργικά έδρανα, να χτυπήσει με ένταση το χέρι του και να καταθέσει φωτογραφίες από το ανακριτικό υλικό, όπως οστά και βιολογικό υλικό. Ο κ. Φλωρίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, να αφήσει τη δικαιοσύνη να εξελιχθεί ομαλά και να σταματήσει τις «γελοιότητες», όπως τις χαρακτήρισε.

«Πίστευα ότι ο κ. Βελόπουλος, μετά τα όσα έχουν εξελιχθεί στην υπόθεση των Τεμπών και κατά τη διάρκεια της δίκης, δεν θα επανέφερε όλες τις συνωμοτικές εκδοχές των οποίων ήταν εμπνευστής,» επεσήμανε ο κ. Φλωρίδης, συμπληρώνοντας: «Είχα πει ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για τα μπάζα είναι για τα μπάζα. Ο κ. Βελόπουλος τότε είδε τον εαυτό του στη φράση αυτή. Στήσατε μια συνωμοσία για να εκμεταλλευτείτε μια εθνική τραγωδία και αυτή κατέρρευσε με πάταγο. Δεν υπήρξαν ποτέ τρία χαμένα βαγόνια. Δεν υπήρξαν οι 53 εξαφανισμένοι επιβάτες. Δεν υπήρξε ξυλόλιο, αλλά υπήρξε η απάτη σας», τόνισε με έμφαση.

Παράλληλα, ο υπουργός υποστήριξε ότι για τη διάχυση των θεωριών συνωμοσίας γύρω από το υποτιθέμενο παράνομο φορτίο της αμαξοστοιχίας ενεργοποιήθηκαν ψευδείς λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι διαχειριστές των οποίων εντοπίζονται σε ξένη χώρα.

«Η συνωμοσία αυτή είχε και τη συνδρομή ξένης χώρας με 50 χιλιάδες ψεύτικους μηχανισμούς. Και τώρα που μάθαμε ότι χτυπήθηκαν τα κέντρα αυτά, σταμάτησε η στήριξη των ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη. Κύριε Βελόπουλε, υπήρξατε όντως ο βασικός εμπνευστής της απάτης, στην οποία προσχώρησαν πολλοί στη συνέχεια» σημείωσε ο υπουργός, συμπληρώνοντας:

«Η δίκη ξεκίνησε, έρχονται τα στοιχεία και η δικαιοσύνη θα κρίνει. Φέρατε κάποιες φωτογραφίες λέγοντας ότι είναι από το γραφείο του ανακριτή. Άρα είναι στοιχεία ανακρίσεως. Σε τι παρεμποδίστηκε λοιπόν η δίκη; Πόσα πρέπει ακόμα να υποστείτε, πόσο εξευτελισμό πρέπει να υποστείτε για να σταματήσετε τη γελοιότητα αυτή; Εκ του πλαγίου προσπαθείτε να δημιουργήσετε αμφιβολίες ότι κάτι συνέβη εκεί».

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο κ. Φλωρίδης κάλεσε τον κ. Βελόπουλο να καταθέσει στο δικαστήριο, εφόσον θεωρεί ότι διαθέτει στοιχεία:

«Γιατί δεν εμφανίζεστε στο δικαστήριο να πείτε όσα έχετε να πείτε και έρχεστε εδώ να παίξετε αυτό το άθλιο θέαμα και να παίξετε με το συναίσθημα αυτών των ανθρώπων; Γιατί το κάνετε αυτό; Φτάνει πια με την απόπειρα εκμετάλλευσης μιας τραγωδίας», είπε εκνευρισμένος.

Από την πλευρά του, ο κ. Βελόπουλος χαρακτήρισε «άθλια» την τοποθέτηση του υπουργού, επισημαίνοντας: «Ανακατέψατε τους Ρώσους, τα bots και πανεπιστήμια. Ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε για bots που οδήγησαν στο Brexit και μετά το πήρε πίσω. Γιατί μισείτε τόσο πολύ τη Ρωσία; Είστε ο Φλωρίδης ο μπαζωματής», ανέφερε ειρωνικά ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του κ. Φλωρίδη.