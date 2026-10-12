Βελόπουλος: Το στεγαστικό δεν λύνεται με ασπιρίνες

«Το στεγαστικό δεν λύνεται με δήθεν μείωση της έντασης του προβλήματος, αλλά με τη λύση του προβλήματος», αναφέρει σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος επισημαίνει: «Δεν λύνεται με ασπιρίνες όπως της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με λύσεις που έχει μόνο το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης, όπως κατάργηση της Golden Visa, άνοιγμα των κλειστών σπιτιών και κυρίως η επανίδρυση του ΟΕΚ που μπορούν επιτέλους να δώσουν λύσεις και κάθε Έλληνας να έχει σπίτι».

«Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία»

«Το μόνο που απομένει σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη είναι να δηλώσουν δημόσια συγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τράμπ», υποστηρίζει ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, τονίζει: «Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους τα λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με αισχροκέρδεια στα τρόφιμα».