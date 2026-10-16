Τροχαίο στην Αθηνών – Κορίνθου: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στο στηθαίο, ένας τραυματίας

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Τροχαίο ατύχημα με έναν σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10) στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, αμέσως μετά τη γέφυρα Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με thriassio.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο στηθαίο του δρόμου.

Λόγω του συμβάντος παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού.

Οι οδηγοί που κινούνται προς Κόρινθο καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώσουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ανδρών της Τροχαίας, που βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.