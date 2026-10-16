Τουρκία: Άστεγος έβρισε τον Ερντογάν για να πάει φυλακή – «Δεν έχω πού να πάω, κοιμόμουν σε χωματερές»

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Πράξη απελπισίας από άστεγο στη νότια Τουρκία. Προσέβαλε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να βρει στέγη και τροφή στη φυλακή, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.

«Δεν έχω πού να πάω. Κοιμόμουν σε χωματερές. Γι’ αυτό έφτασα εδώ», δήλωσε ο 66χρονος άνδρας στην κατάθεσή του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας Sözcü, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση.

Ο άνδρας συνελήφθη στην Αλάνια, στη νότια επαρχία της Αττάλειας, «για προσβολή του προέδρου της Δημοκρατίας».

Είχε συλληφθεί τρεις φορές στο παρελθόν, αλλά αφηνόταν ελεύθερος. Η τέταρτη απόπειρά του στέφθηκε με επιτυχία.

Ο αριθμός των νομικών υποθέσεων για «προσβολή του προέδρου» έχει αυξηθεί σημαντικά από τότε που η Τουρκία μετέβη σε προεδρικό σύστημα το 2018.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο συνολικός αριθμός ερευνών που έχουν ξεκινήσει για «εγκλήματα κατά των συμβόλων της κρατικής κυριαρχίας και της αξιοπρέπειας των θεσμών της», συμπεριλαμβανομένης της προσβολής του αρχηγού του κράτους, έφτασε τις 83.000 μεταξύ 2016 και τέλους 2025.

Η εφημερίδα Sözcü επισημαίνει επίσης ότι ο αριθμός των ερευνών για «προσβολή του προέδρου» έχει εκτοξευθεί υπό τον Ερντογάν, σε σύγκριση με τους προκατόχους του. Δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, πολιτικοί, ακόμη και απλοί χρήστες του διαδικτύου στοχοποιούνται τακτικά από αυτή την κατηγορία, η οποία επιφέρει ποινή φυλάκισης από ένα έως τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ