Μαδούρο: Στο εδώλιο με τη σύζυγό του για νέες κατηγορίες βασανιστηρίων – «Ψευδείς κατηγορίες και μαρτυρίες» υποστηρίζουν

Αντιμέτωποι με νέες, ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες για βασανιστήρια και συστηματική καταστολή βρίσκονται ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες. Το ζευγάρι εμφανίστηκε ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου με δεσμά στους αστραγάλους, ενώ το νέο κατηγορητήριο περιγράφει ένα σύστημα βίας στο οποίο κρατούμενοι φέρονται να υποβάλλονταν σε ξυλοδαρμούς, ασφυξία και ηλεκτροσόκ. Ο Μαδούρο φέρεται ακόμη να απείλησε ότι θα σκοτώσει το παιδί ενός κρατουμένου, προκειμένου να τον τρομοκρατήσει ψυχολογικά.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Μαδούρο και η σύζυγός του εμφανίστηκαν στο δικαστήριο την Πέμπτη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις νέες κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε αναθεωρημένο κατηγορητήριο, το οποίο διευρύνει σημαντικά την υπόθεση πέρα από τις αρχικές κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αμερικανικές αρχές τούς αποδίδουν τη διεύθυνση μιας εκστρατείας κρατικής καταστολής, στο πλαίσιο της οποίας φέρονται να βασανίστηκαν δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών και τρεις Αμερικανοί πολίτες.

Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η υπόθεση πρέπει να απορριφθεί, επικαλούμενο ασυλία λόγω της ιδιότητας που είχαν ο Μαδούρο και η Φλόρες ως πρόεδρος και πρώτη κυρία ξένου κράτους.

«Ψευδείς κατηγορίες και ψευδείς μαρτυρίες» – Η αντίδραση του Μαδούρο στον δικαστή

Η ακροαματική διαδικασία σημαδεύτηκε από την αντίδραση του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, ο οποίος αρνήθηκε δύο φορές να ανταποκριθεί στο αίτημα του δικαστή να δηλώσει εάν αποδέχεται ή αρνείται την ενοχή του.

Αντί να απαντήσει με την προβλεπόμενη διαδικασία, ο Μαδούρο απέρριψε μέσω διερμηνέα όσα του αποδίδονται, χαρακτηρίζοντάς τα «ψευδείς κατηγορίες και ψευδείς μαρτυρίες».

Ο δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν παρενέβη, ξεκαθαρίζοντας ότι θα καταχωριστεί δήλωση μη ενοχής εκ μέρους του κατηγορουμένου.

«Θα καταχωριστεί δήλωση μη ενοχής εκ μέρους του κ. Μαδούρο», ανέφερε.

Η Σίλια Φλόρες αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες, ενώ και οι δύο είχαν δηλώσει αθώοι για τις αρχικές κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών νωρίτερα μέσα στο έτος.

Ξυλοδαρμοί, ηλεκτροσόκ και ασφυξία – Τι περιγράφει το κατηγορητήριο

Το νέο κατηγορητήριο παρουσιάζει τον Μαδούρο ως επικεφαλής ενός οργανωμένου μηχανισμού βασανιστηρίων, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε στο πλαίσιο της κρατικής καταστολής στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, τα θύματα υποβάλλονταν σε βίαιους ξυλοδαρμούς, μεθόδους πρόκλησης ασφυξίας και ηλεκτροσόκ.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Μαδούρο δεν περιοριζόταν στην πολιτική εποπτεία του συστήματος, αλλά συμμετείχε προσωπικά σε αποφάσεις που αφορούσαν τη μεταχείριση συγκεκριμένων κρατουμένων.

Ειδικότερα, κατηγορείται ότι εισηγούνταν μεθόδους βασανισμού και λάμβανε ενημερώσεις για όσα υφίσταντο συγκεκριμένα θύματα.

Μία από τις σοβαρότερες καταγγελίες αφορά την υποτιθέμενη απειλή του να σκοτώσει το παιδί ενός κρατουμένου, χρησιμοποιώντας τον φόβο για την ασφάλεια της οικογένειάς του ως μέσο ψυχολογικού βασανισμού.

Πρόκειται για ισχυρισμούς του κατηγορητηρίου, τους οποίους ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας απορρίπτει.

Στο στόχαστρο και η σύζυγός του – Φέρεται να διέταξε βασανιστήρια

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι κατηγορίες και σε βάρος της 70χρονης Σίλια Φλόρες, η οποία υπήρξε γενική εισαγγελέας της Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Φλόρες φέρεται να συνέβαλε στη διαμόρφωση του κατασταλτικού μηχανισμού και να έδωσε εντολές για τον βασανισμό συγκεκριμένων προσώπων.

Η εμπλοκή που της αποδίδεται δεν περιορίζεται, επομένως, στην πολιτική θέση που κατείχε στο πλευρό του συζύγου της, αλλά αφορά καταγγελλόμενη ενεργό συμμετοχή σε πράξεις καταστολής και κακομεταχείρισης.

Η ίδια αρνείται ότι έχει διαπράξει τα αδικήματα που της αποδίδονται.

Η στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας και η δίκη του 2027

Ο Νικολάς Μαδούρο κυβέρνησε τη Βενεζουέλα από το 2013 έως τον Ιανουάριο του 2026, όταν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις συνέλαβαν τον ίδιο και τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιχείρησης στην κατοικία τους στο Καράκας.

Η σύλληψή τους και η μεταφορά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξαν τον δρόμο για την ποινική διαδικασία εναντίον τους.

Αρχικά, η υπόθεση επικεντρωνόταν σε κατηγορίες που σχετίζονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών. Με το αναθεωρημένο κατηγορητήριο, όμως, η αμερικανική Δικαιοσύνη στρέφεται πλέον και στις καταγγελλόμενες πρακτικές καταστολής που εφαρμόζονταν στη Βενεζουέλα.

Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο δικαστής ενέκρινε νέο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το οποίο η δίκη θα αρχίσει στις 14 Ιουνίου 2027, δύο εβδομάδες αργότερα από τον προηγούμενο προγραμματισμό.

Υπό έρευνα και από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ο Μαδούρο βρίσκεται εδώ και χρόνια στο μικροσκόπιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες περί εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που συνδέονται με την καταστολή πολιτικών αντιπάλων του στη Βενεζουέλα.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παρανομία.

Τα βασανιστήρια αποτελούν έγκλημα βάσει του διεθνούς δικαίου και, υπό συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις, μπορούν να διωχθούν και εκτός της χώρας στην οποία διαπράχθηκαν, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των θυμάτων.

Ωστόσο, η ποινική δίωξη ξένων αξιωματούχων στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει εξαιρετικά σπάνια.

Ανάμεσα στις λίγες προηγούμενες περιπτώσεις συγκαταλέγονται διαδικασίες κατά του γιου του πρώην προέδρου της Λιβερίας Τσαρλς Τέιλορ, Ρώσων που κατηγορήθηκαν για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία και πρώην διευθυντή φυλακής του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία.

Η νέα εξέλιξη διευρύνει σημαντικά το δικαστικό μέτωπο που αντιμετωπίζουν ο Μαδούρο και η Φλόρες, καθώς οι αμερικανικές αρχές καλούνται πλέον να αποδείξουν όχι μόνο τις αρχικές κατηγορίες περί ναρκωτικών, αλλά και τη φερόμενη προσωπική εμπλοκή τους σε ένα οργανωμένο σύστημα βασανιστηρίων.