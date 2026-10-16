Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η προπόνηση στο γυμναστήριο και η καθημερινότητα με τους δύο γιους της

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Χρόνο για τη γυμναστική βρίσκει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, παρά τις καθημερινές υποχρεώσεις και τη φροντίδα των δύο παιδιών της.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από την προπόνησή της στο γυμναστήριο, στο οποίο πραγματοποιεί ασκήσεις ενδυνάμωσης με μπάρα και βάρη.

Για την προπόνησή της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε μαύρο αθλητικό τοπ, χακί κολάν και αθλητικά παπούτσια, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή αλογοουρά.

Η παρουσιάστρια διατηρεί ενεργή παρουσία στα social media και κατά διαστήματα δημοσιεύει στιγμιότυπα από την προσωπική και οικογενειακή της καθημερινότητα, αλλά και από δραστηριότητες στις οποίες αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο της.

Η οικογένεια με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο σύζυγός της, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, έχουν αποκτήσει δύο γιους.

Ο πρωτότοκος γιος τους, Βλάσσης, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, ενώ ο δεύτερος γιος τους, Βασίλης, ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιο του 2024.

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσιάστρια έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανατροφή των παιδιών της, διατηρώντας παράλληλα στο πρόγραμμά της χρόνο για προσωπικές δραστηριότητες. Η γυμναστική αποτελεί μία από αυτές, όπως καταγράφεται και στο τελευταίο βίντεο που δημοσίευσε από την προπόνησή της.