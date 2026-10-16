ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα: «Δυστυχώς για εσάς, η ιστορία δεν ξαναγράφεται»

Για «πολιτικό πανικό» του κόμματος ΕΛΑΣ κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωσή του, με την οποία απαντά στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή του ομιλία στην κοινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, των τομεαρχών και των αναπληρωτών τους, και του Οργανωτικού Γραφείου του κόμματος.

Η Χαριλάου Τρικούπη απευθυνόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, λέει πως «δυστυχώς για εσάς, η ιστορία δεν ξαναγράφεται» και προσθέτει ότι «δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα».

Αναλυτικά, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει αρχικά ότι «στο πλαίσιο του προσωπικού του rebranding, ο κ. Τσίπρας προφανώς ποντάρει στη συλλογική αμνησία. Δυστυχώς για εσάς κύριε Τσίπρα, η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Η δημοκρατική παράταξη δεν είναι σημαία ευκαιρίας».

Στρέφοντας τα βέλη του κατά του πρώην πρωθυπουργού, από το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι «η υποτιθέμενη “πρώτη φορά Αριστερά” κατ’ επιλογήν του κ. Τσίπρα ήταν “δύο φορές αγκαλιά” με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Τόσο… αριστερά ήταν» και συμπληρώνουν.

«Συμμεριζόμαστε τον πολιτικό πανικό του κόμματος ΕΛΑΣ. Ο κ. Τσίπρας σήμερα έπεισε και τον πιο καλοπροαίρετο απέναντι του ότι κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Ο πολιτικός που άνοιξε την πόρτα στα funds και συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, στη μη επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, ο χειροκροτητής του νόμου Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο πολιτικός συνεργάτης της Ακροδεξιάς του Π. Καμμένου και πολιτικός “χρυσός χορηγός” του κ. Μητσοτάκη έχει πια αποκαλυφθεί».

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο και την τοξικότητα. Ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος της χώρας πλέον ξέρει. Το ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή σε πείσμα των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα και των συμφερόντων που τους στηρίζουν».