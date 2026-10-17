Λεκορνί: «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός για τους διαδηλωτές

Την έντονη αντίδραση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, προκάλεσαν τα βίαια περιστατικά που σημειώθηκαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σε διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Γαλλίας.

Με δημόσια παρέμβασή του, ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, καταδίκασε τις επιθέσεις, τους εμπρησμούς και τις λεηλασίες, υπερασπίστηκε τη δράση των δυνάμεων ασφαλείας και προειδοποίησε όσους επιχειρούν να αξιοποιήσουν την ένταση ενόψει των προεδρικών εκλογών.



«Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», δήλωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, καταδικάζοντας τα βίαια περιστατικά που ξέσπασαν σήμερα (17/10/2026), σε πολλές διαδηλώσεις της χώρας.

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν τη θέση που τους αξίζει στη Δημοκρατία μας»

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν τη θέση που τους αξίζει στη Δημοκρατία μας. Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις δεν έχουν καμία απολύτως θέση», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, κατηγορώντας «ακροαριστερές ομάδες» ότι ενορχήστρωσαν «βία σε αρκετές γαλλικές πόλεις», τόνισε.

«Μπορεί να είναι περήφανος για τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακες του»

«Σε μια εποχή που κάποιοι επιδιώκουν να επιρρίψουν την ευθύνη στις δυνάμεις επιβολής του νόμου μας, θέλω να πω στον γαλλικό λαό, ότι μπορεί να είναι περήφανος για τους αστυνομικούς και τους χωροφύλακες του. Έχουν αντιμετωπίσει βία ακραίας έντασης για να προστατεύσουν τους συμπολίτες μας και αξίζουν όλη μας την υποστήριξη», συνέχισε.

Les manifestations pacifiques ont toute leur place dans notre République. Les incendies, les pillages et les attaques n’en ont aucune. Aujourd’hui, des groupes d’ultragauche ont organisé la violence dans plusieurs villes de France ; des délinquants s’y sont mêlés pour piller et détruire. Au moment où certains cherchent à jeter l’opprobre sur nos forces de l’ordre, je veux dire aux Français qu’ils peuvent être fiers de leurs policiers et de leurs gendarmes. Ils ont affronté une violence d’une extrême intensité pour protéger nos concitoyens et ils méritent tout notre soutien. À ceux qui clairement veulent faire de ces violences “un tour de chauffe” avant l’élection présidentielle, je le dis clairement : nous ne nous laisserons pas intimider. Personne n’imposera son agenda politique par la violence. Les consignes données sont claires : empêcher les exactions, protéger les biens et les personnes, interpeller leurs auteurs et les déférer à la justice. Nous irons jusqu’au bout de la discussion du projet de loi « casseurs-payeurs ». L’argent public est rare : il doit financer nos services publics, pas réparer sans fin ce que des casseurs détruisent. À eux d’en supporter le coût. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 17, 2026

«Δεν θα εκφοβιστούμε»

Έπειτα, ο ίδιος τόνισε:

«Σε όσους θέλουν σαφώς να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πράξεις βίας ως «προθέρμανση» πριν από τις προεδρικές εκλογές, το λέω ξεκάθαρα: δεν θα εκφοβιστούμε. Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας.

«Είναι δική τους ευθύνη να επωμιστούν το κόστος»

Ο Λεκορνί τόνισε πως ένα προτεινόμενο νομοσχέδιο πρόκειται να εξεταστεί από τη Γαλλική Γερουσία, αργότερα αυτόν τον μήνα, το οποίο θα επιτρέπει στους «ταραξίες να θεωρούνται οικονομικά υπεύθυνοι για τις ζημιές που προκαλούν οι ίδιοι ή οι συνταραξίες τους», υπογράμμισε ο Γάλλος αξιωματούχος.

«Οι οδηγίες που δόθηκαν είναι σαφείς: πρόληψη καταχρήσεων, προστασία περιουσίας και ανθρώπων, σύλληψη των δραστών και προσαγωγή τους στα δικαστήρια. Θα δούμε ολόκληρη τη συζήτηση για το νομοσχέδιο «πληρωμή των ζημιογόνων». Το δημόσιο χρήμα είναι σπάνιο: πρέπει να χρηματοδοτεί τις δημόσιες υπηρεσίες μας, όχι να επισκευάζει ατελείωτα ό,τι καταστρέφουν οι βάνδαλοι. Είναι δική τους ευθύνη να επωμιστούν το κόστος», κατέληξε ο Γάλλος πρωθυπουργός.