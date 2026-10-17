Κεφαλονιά: Νεκρός 25χρονος τουρίστας σε κατάλυμα στα Λουρδάτα

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Ένας 25χρονος Βρετανός τουρίστας πέθανε την Παρασκευή στο κατάλυμά του στην περιοχή των Λουρδάτων, στην Κεφαλονιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις περίπου 17:30, στο τουριστικό κατάλυμα.

Ο νεαρός, με καταγωγή από το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, βρισκόταν στην Κεφαλονιά για διακοπές μαζί με τους γονείς του, σύμφωνα με το Inkefalonia.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις περίπου 17:00 ο 25χρονος υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του. Οι γονείς του έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, κατά την άφιξη του πληρώματος, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο νεαρός αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας.