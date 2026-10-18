Γαλλία: 1.200 συλλήψεις για τα επεισόδια – Τραυματίες 150 των δυνάμεων ασφαλείας

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Διεθνή Νέα

Διαδηλωτής κρατά πλακάτ στα χρώματα της γαλλικής σημαίας με το σύνθημα «Στα όπλα, πολίτες! Σχηματίστε τα τάγματά σας! Ας βαδίσουμε», κατά τη διάρκεια κινητοποίησης μαθητών λυκείου και φοιτητών στο Παρίσι, στο πλαίσιο πανεθνικής ημέρας διαμαρτυριών και αποκλεισμών με τη στήριξη εκπαιδευτικών και γονέων, με αίτημα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, στις 8 Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Abdul Saboor)
Διαδηλωτής κρατά πλακάτ στα χρώματα της γαλλικής σημαίας με το σύνθημα «Στα όπλα, πολίτες! Σχηματίστε τα τάγματά σας! Ας βαδίσουμε», κατά τη διάρκεια κινητοποίησης μαθητών λυκείου και φοιτητών στο Παρίσι, στο πλαίσιο πανεθνικής ημέρας διαμαρτυριών και αποκλεισμών με τη στήριξη εκπαιδευτικών και γονέων, με αίτημα καλύτερες συνθήκες στα σχολεία, στις 8 Οκτωβρίου 2026. (REUTERS/Abdul Saboor)
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Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν χθες Σάββατο στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Είναι «θαύμα που ο απολογισμός δεν είναι βαρύτερος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις δυνάμεις ασφαλείας που είχαν κινητοποιηθεί στο κέντρο του Παρισιού.

Λεκορνί για «Ανυπότακτη Γαλλία»: «Είναι η ώρα να διαλέξει πλευρά»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έστρεψε επίσης τα βέλη του στην παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», την οποία έχει κατηγορήσει για υποκίνηση των ταραχών, λέγοντας πως πλέον «είναι η ώρα να διαλέξει πλευρά».

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