Γαλλία: 1.200 συλλήψεις για τα επεισόδια – Τραυματίες 150 των δυνάμεων ασφαλείας

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν χθες Σάββατο στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Είναι «θαύμα που ο απολογισμός δεν είναι βαρύτερος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις δυνάμεις ασφαλείας που είχαν κινητοποιηθεί στο κέντρο του Παρισιού.

Λεκορνί για «Ανυπότακτη Γαλλία»: «Είναι η ώρα να διαλέξει πλευρά»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έστρεψε επίσης τα βέλη του στην παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», την οποία έχει κατηγορήσει για υποκίνηση των ταραχών, λέγοντας πως πλέον «είναι η ώρα να διαλέξει πλευρά».