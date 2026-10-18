Τελευταίος απολογισμός ΥΠΕΣ Γαλλίας: 2.397 συλλήψεις, 997 τραυματίες αστυνομικοί

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Σχεδόν 2.400 άτομα συνελήφθησαν στη Γαλλία το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της ημέρας της μαζικής κινητοποίησης κατά του υψηλού κόστους ζωής, η οποία σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια, και περίπου 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, ανάμεσα στους οποίους επτά σοβαρά, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της χώρας.

Συγκεκριμένα, έγιναν 2.397 συλλήψεις αυτή την ημέρα που εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια, πολλές λεηλασίες και καταστροφές σκορπίζοντας το χάος.

Και σοβαρά τραύματα

Συνολικά, 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά φέρουν σοβαρά τραύματα.