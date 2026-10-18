Οι ΗΠΑ απειλούν την Ευρώπη με νέο εμπορικό πόλεμο

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Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Άντριου Πάζντερ, υποστήριξε στους “Financial Times” πως οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν “καταστροφικά” αντίποινα από την Ουάσιγκτον αν οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στα σχέδια για τον περιορισμό της πρόσβασης των αμερικανικών εταιρειών σε τμήματα της ευρωπαϊκής αγοράς.

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Για να μειωθεί η εξάρτηση

Ο Πάζντερ διατυπώνει την προειδοποίηση αυτή μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διανείμει το μεγαλύτερο μέρος του πολύτιμου φάσματος κινητών δορυφορικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκές εταιρίες, μειώνοντας παράλληλα το μερίδιο που μπορούν να αποκτήσουν οι αμερικανικοί πάροχοι, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τη μείωση της εξάρτησης από τoυς τεχνολογικούς κολοσσούς και την προώθηση των εγχώριων επιχειρήσεων.

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