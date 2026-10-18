AUSA 2026: Το «στρατηγικό στοίχημα» της THEON με νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ

Στην κορυφαία αμυντική έκθεση AUSA 2026 στην Ουάσινγκτον, ο Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε. και Ιδρυτής & CEO της THEON GROUP, Κρίστιαν Χατζημηνάς, ανέδειξε αποκλειστικά στο enikos.gr τις μεγάλες προοπτικές αλλά και τις παγίδες του κατακερματισμού των ελληνικών αμυντικών εταιρειών, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις νέες πολυεtείς επενδύσεις ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική αγορά.

Αποστολή στην Ουάσινγκτον, Χρήστος Μαζανίτης

Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην έκθεση AUSA 2026 στην Ουάσιγκτον στέφθηκε με επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσει ο κλάδος. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κρίστιαν Χατζημηνά, Πρόεδρο της Ε.ΕΝ.Ε. και Ιδρυτή & CEO της THEON GROUP, η επόμενη ημέρα απαιτεί ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας και στρατηγικού προσανατολισμού.

«Καταρχάς ήταν μια πολύ καλή έκθεση, νομίζω για όλες τις ελληνικές εταιρείες. Πιστεύω όμως ότι θέλει πάρα πολύ περισσότερο προσπάθεια από τις ελληνικές εταιρείες. Οι ευκαιρίες είναι εκεί, σίγουρα, αλλά την άλλη μεριά αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ως ελληνικές εταιρείες – και εμείς ως Όμιλος προσπαθούμε να το βοηθήσουμε και να το στηρίξουμε γιατί είναι και προς συμφέρον μας μεσοπρόθεσμα – πρέπει να μάθουμε λίγο παραπάνω στα συνεργατικά σχήματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της THEON GROUP.

Η παγίδα του κατακερματισμού

Παρά το γεγονός ότι οι ροές κεφαλαίων στον παγκόσμιο αμυντικό τομέα είναι αυξημένες, η πραγματικότητα της αγοράς κρύβει σημαντικούς κινδύνους, ιδιαίτερα για τις χώρες με μικρότερη εσωτερική αγορά. Ο κ. Χατζημηνάς προειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονεί η ίδρυση πολλών ασύνδετων νέων επιχειρήσεων.

«Το καλό είναι βέβαια ότι είναι εκεί και μπορεί κάποιος ή κάποια να τις εκμεταλλευτεί. Το κακό βέβαια είναι ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι πέφτουν πολλά χρήματα στον αμυντικό τομέα, αλλά δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Και το λέω γιατί αυτό που φοβάμαι και εγώ προσωπικά για την ελληνική βιομηχανία είναι ότι υπάρχει ακόμα κατακερματισμός, περισσότερο ίσως από νέους επιχειρηματίες που έρχονται και αυτό δεν είναι πολύ καλό. Ο κατακερματισμός των δυνάμεων σε μία μικρή χώρα είναι πολύ κακό πράγμα», υπογράμμισε.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε πως η λογική του «μαγαζιού» που κυριάρχησε στο παρελθόν άφησε τη χώρα πίσω, καθώς τα διεθνή συμβόλαια απαιτούν δημιουργίες οικονομικών κλίμακος και ισχυρές συμμαχίες, εκτός εάν μια εταιρεία κατέχει μια εντελώς μοναδική παγκόσμια τεχνολογία. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε η πολύτιμη αρωγή των θεσμικών φορέων, όπως το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο (AMCHAM) και η ελληνική Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, που στηρίζουν έμπρακτα την εξωστρέφεια του κλάδου.

Η επέκταση στις ΗΠΑ

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο των εξαγορών της στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η THEON στρέφει πλέον το βλέμμα της στην κορυφαία αμυντική αγορά του πλανήτη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Όμιλος διαθέτει ήδη παρουσία μέσω της προμήθειας του Αμερικανικού Στρατού και της λιανικής αγοράς, η οποία όμως τώρα αποκτά βαθύτερη βιομηχανική υπόσταση.

«Τώρα όσον αφορά εμάς για την Αμερική το έχουμε ήδη ανακοινώσει. Ήμασταν πάντα στην Αμερική διότι προμηθεύαμε τον Αμερικάνικο Στρατό γενικότερα και την λιανική αγορά. Να πω ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια τώρα γιατί ολοκληρώσαμε τις εξαγορές μας στην Ευρώπη και τώρα επικεντρωνόμαστε στην Αμερική που είναι η μεγαλύτερη αμυντική αγορά στον κόσμο», σημείωσε ο κ. Χατζημηνάς.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει δύο καίριες επενδυτικές κινήσεις σε δυτική και ανατολική ακτή. Στη Δυτική Ακτή έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή εργοστασίου μικρής κλίμακας αποκλειστικά για συστήματα gimbal. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής ακριβούς τοποθεσίας στην Ανατολική Ακτή για τη δημιουργία ενός βιομηχανικού βραχίονα που θα αποτελέσει τον καθρέφτη της THEON στις ΗΠΑ.

«Μένει να επιλέξουμε την ακριβή τοποθεσία στην Ανατολική Ακτή, όπου και εκεί ως ΤΗΕΟΝ έχουμε προϋπολογίσει τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια. Ήδη αυτές οι επενδύσεις έχουν αρχίσει και υλοποιούνται. Η Αμερική είναι μεγάλη χώρα, έχει πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά και πάλι είναι αυτό που είπα προηγουμένως, θέλει προσοχή», κατέληξε.